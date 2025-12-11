北海道内では各地で雪の降り方が強まっています。



いまの札幌の様子を中継でお伝えします。



多くの方が１時間以上かけて雪かきをしている状況です。



札幌市手稲区の富岡に来ています。



雪は昼間からずっと降り続けている状況です。



尖った粒の細かな雪が降っていますので、バチバチと音を立てるような印象です。



視界が悪くなることもありまして、５０メートル先が見えなくなる時間帯もありました。





こちらの住民の方々、朝お出かけしたという方にお話を伺ったんですけれども、先ほど３０分ほど前に両手に荷物を抱えて戻ってきたら、「朝はこんなじゃなかったのに」と言いながら歩いている方がいらっしゃいました。確かに歩道がほとんど雪に覆われてしまっているような状況なんですね。ちょっと横に足を入れてみますと、ずぼっとかなり深いところまで、だいたい深さにしますと３０センチくらいは積もってしまっています。雪質としましては、朝はかなり湿った雪だったんですけれども、この時間はさらさらとした雪に変わってきました。現在手元の温度計で氷点下２.４℃となっております。実際アメダスの観測でも氷点下２.３℃となっておりますので、時間を追うごとに乾いた雪に変わってきているという状況です。ただ雪の量がすごいので、先ほどお話を伺った付近の住民の方は、朝はだいたい１時間ぐらいで雪かきが終わったそうなんですが、この後はおそらく２時間以上はかかるのではないかというお話をされていました。そして、皆さん予報のこともご存知なので、この後この手稲がまたさらに雪が降るということもご存知なので、とにかく今のうちにできる雪かきをしておこうというお話をされていました。この後、北寄りの風になっていくということで、手稲区や西区などで雪の量が多くなる可能性があります。雪かきをされる方、十分に事故のないように、そして体をいたわりながら行うようにしてください。