ドジャース、ディアス獲得でロースター入り“危機”の若手2人「ブルペンの席を巡って興味深い競争を生み出す」専門メディア

ディアス獲得でロースター入り危機の投手がいるという(C)Getty Images

ドジャースがメッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で契約合意に達したという報道を受け、今後、ロースター入りが危ぶまれる2投手がいるという。

【動画】ドジャースタジアムでも流れる！？ディアスが熱い登場曲でマウンドへ

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、ディアスに加え、まだ市場に残っている他のリリーバーも獲得する可能性に触れ「ブルペンの席を巡って興味深い競争を生み出すはずだ」と、し烈な争いを予想した。

ディアスに加え、今季守護神を務めたタナー・スコット、アレックス・ベシア、ブレーク・トライネン、ブラスダー・グラテロルの5人はロースター入りが確実と見ており、「アンソニー・バンダ、ジャック・ドレーヤー、ジャスティン・ロブレスキ、ウィル・クライン、エドガルド・エンリケス、ベン・カスペリアスといった選手たちのために残された枠はほんのわずかとなる」と伝えた。

その上で、ドジャースがブルペンに9人のリリーフ投手を入れる場合、予想では最もロースターから外される可能性が高い投手は、ロブレスキとエンリケスだという。