メイプル超合金のカズレーザーが１０日深夜放送の日本テレビ系「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」に出演。メンタルクリニックの医師からかけられた衝撃の言葉を明かして、スタジオを驚かせた。

ＭＣのホラン千秋と指原莉乃がゲストを招いて、世の中の“キレイごと”を本音で語るトークショー。ゲスト出演したカズレーザーが「結構最近、やる気がなんもなくて。何やってもつまんない時期があったんですよ。別に仕事もやりたくないし。ここ１年ぐらい毎日つまんねえなと思ってて」と切り出した。

そういう心理状態になったきっかけを問われると、「いや全くないですね」と回答。「例えば男性的な更年期障害かとかいろいろ調べて。とりあえずいろんなお医者さんとか行って」と原因を調べようとしたことを明かした。「メンタル（の医師）のところに行ったときに。心を軽やかにするのは３段階方法があって、１個は美味しいもの食べる、２個目は家族としゃべる。３つめは自分より不幸な人を見る」と、メンタルクリニックの医師からの驚きの言葉を紹介。２人は「ええ〜〜！」とビックリした。

カズレーザーは「“自分はまだましなんだ”これはめちゃくちゃ効く」と説明。指原が「お医者さんが言うんですか？」が聞き返すと、「はっきり言ってます。やっちゃいけないことだけど、めちゃくちゃ効果ある。自分らしさに悩むだったら、自分より下の人を見つけて、１０秒ぐらい見つめたらハッキリ言って効果あると思ってます」と断言。それでも指原は「ええ〜！でも、寂しくないですか？」と納得いかない表情だった。