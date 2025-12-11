横浜流星、映画『国宝』ヒットに喜び「誇らしい」 プロデュース業への夢も
俳優・横浜流星が11日、都内で行われた『第37回 小学館 DIMEトレンド大賞2025 発表・贈賞式』に出席。話題の人物賞を受賞したほか、出演した映画『国宝』が大賞に輝いた。
【動画】横浜流星、20代最後の年を振り返る「役者として第一章が完結した」
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主演を務めた横浜は「非常に濃くて、駆け抜けた1年で、大河ドラマも残り1話となりました。大河ドラマに20代を捧げて突き進みましたが、感覚的にまだまだ役者として道半ばですが、第1章が完結した感覚」と表現。「来年から新たな道に地に足をつけて進めたらと思います」と意気込んだ。
続けて「変わらず、映画人の一人として日本映画を発展させられるように、一つひとつ丁寧に取り組んでいけたらと思います」とコメント。「プロデューサー業にも挑戦したいと思っています。高校の同級生と本を出版しまして、映画化できるように動けたらと思いますし、後輩や才能ある方、あふれる方をすくい取って輝かせていけたらと思いますし、頭の中にも世に残したいものがたくさんあるので、それを届けられるように精進します」と志を語った。
映画『国宝』のヒットを受け、横浜は「自分は作品の一部であるという思いで、吉沢（亮）くんとともに１年半以上切磋琢磨し、助演として支えられればという思いで現場に臨んでいました」と振り返り、「動画配信サービスが充実していて、映画館離れをしているなと感じてはいたのですが、『国宝』が公開され、本当にたくさんの方々が足を運んでくださり、心より感謝しています」と笑顔を見せた。続けて「日本の伝統芸能を舞台にした作品が多くの方に見ていただけて、日本人として誇らしい思いです」と喜びをかみしめた。
同賞は、ビジネスからエンターテインメントまで幅広いジャンルにわたって、その年のトレンドを映し出すような注目商品、ヒット商品、先見性のあるものに送られる。『DIME』本誌とWEBメディア『＠DIME』で読者からの投票を募り、4万5000以上の投票があった。それをもとに編集部員による一次選考、選考委員の玉川徹氏、ヒャダイン氏、市川紗椰氏、DIME編集長・石崎寛明氏※崎＝たつさき）による最終選考にて賞を決定している。
贈賞式には、横浜流星、&TEAM、永野、永尾柚乃、ミャクミャクが出席した。
■各賞一覧（★が大賞）
【日用品部門】
株式会社空調服「空調服」
コクヨ株式会社「大人のやる気ペン」
株式会社良品計画 無印良品「トッピングカップ付き ランチカプセル」
【レジャー・リテール部門】
ジャパネットホールディングス「長崎スタジアムシティ」
株式会社ジャパンエンターテイメント「JUNGLIA OKINAWA」
星野リゾート「LUCCY 尾瀬鳩侍 by 星野リゾート」
【グルメ・フード部門】
株式会社カシュカシュ「七宝麻辣湯」
キリンビール株式会社「キリン本格醸造 ノンアルコール ラガーゼロ」
株式会社資さん「資さんうどん」
【プロダクト部門】
ケルヒャージャパン株式会社「DC Handy Compactk」
株式会社バンダイ「Tamagotchi Paradise」
本田技研工業株式会社「PRELUDE」
【ライフデザイン部門】
ウーブン・バイ・トヨタ株式会社「Toyota Woven City」
KDDI株式会社「au Starlink Direct」
Mysurance株式会社「推し活キャンセル保険＜国内遠征版・海外遠征版＞」
【エンタメ部門】
★映画「国宝」製作委員会『国宝』
大創出版「DAISO オリジナルトレーディングカード蟲神器」
『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』
【話題の人物賞】
横浜流星
【ベストアーティスト賞】
&TEAM
【ベストキャラクター賞】
永野、永尾柚乃
【特別賞】
大阪・関西万博
