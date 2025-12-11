¡Úµð¿Í¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤Î¾¾ËÜ¹ä¡¡µ¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡©¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´·¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£±Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µå¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ç£³²óÌÜ¡£¡ÖÁ´Á³¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾ì¤È¼¼Æâ¡ÊÎý½¬¾ì¡Ë¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤À¾Ü¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿·Å·ÃÏ¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃæ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾ËÜ¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Èµð¿Í¤Î¡Ö¤È¤¢¤ë°ã¤¤¡×¤Ë¾¯¡¹º¤ÏÇ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿¤µ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¤è¤½£±£µ¿Í¤Îµ¼Ô¤¬¼èºà¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¾¾ËÜ¤ÏÎý½¬Ãæ¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Î¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¸«³ØÄÌÏ©¤ËÎ©¤ÄÊóÆ»¿Ø¤ò²¿²ó¤«à¥Á¥é¸«á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÆó·³µå¾ì¤Ç¤¢¤ë³ù¥öÃ«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤ëµ¼Ô¤ÏÄÌ¾ï¡Ö£²¡¢£³¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î¿Í¿ô¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¡×¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡ÖËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£