ペルドモの残留も発表

オリックスは11日、前レイズのボブ・シーモア内野手と契約合意した発表した。今季3Aで30本塁打を放った27歳の大砲が、チームにパワーをもたらすか注目だ。

シーモアは2021年ドラフト13巡目（全体401位）でレイズに入団。パワーが持ち味で、昨季は3Aで57試合に出場して19本塁打、今季は105試合で打率.263、30本塁打、87打点、OPS.881を記録した。今年8月にメジャーデビューを果たしている。しかし、11月にアジアでプレーするため自由契約となっていた。

191センチ、113キロの体躯を誇る左のスラッガー。オリックスは今季3位に入ったものの、助っ人外国人ではディアスが2本塁打、オリバレスはノーアーチに終わるなど、機能していなかった。

シーモアは球団を通じ「このような素晴らしい機会をくださったオリックス球団に感謝してもしきれません。私も妻も、日本でのこの機会をとても楽しみにしています。オリックスが長年築いてきた成功を継続できるよう、貢献できればと思っています。素晴らしいファンの皆さんの前でプレーすることが待ちきれません。戦う準備はできています。Go Buffaloes!!」とコメントした。

併せて、ルイス・ペルドモ投手と来季の契約を結んだことも発表。今季は50試合に登板し、2勝4敗33ホールド、防御率3.17だった。（Full-Count編集部）