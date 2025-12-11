2人に1人が罹るとされるがんは、現代は「治る病気」になってきたと言われる。ただしそれは、"原因"がはっきりしていて、治療方針が確立されているがんに限る話なのかもしれない。

書評家として知られ、2011年から2024年まで書評サイト「HONZ」副代表を務めた東えりかさん。その東さんがこの10月、初の単著『見えない死神』を上梓した。東さんの夫・保雄さんは2022年10月、外出先で腹痛を起こし動けなくなってしまったという。すぐに入院するものの、原因は「不明」。原因がわからなければ治療もできないというのが現代医学の現実だ。食事も摂れず、治療方法も定まらないなかで、東さんはFacebookの限定公開投稿で、つながっている人たちに夫の詳しい状況を伝えたうえで、情報を求めた。

〈このような症例をご存じの方はいらっしゃいませんか〉

だが、多くの検査をしても原因がわからないまま時がすぎ、3ヶ月後にようやく「原発不明がん」の可能性があると伝えられたときには「あなたの夫の余命はあと数週間ではないか」と告げられた──第22回開高健ノンフィクション賞最終候補作となった東さんの前掲著から、夫婦が病と戦った記録と医療関係者への取材を通じてがん治療の最前線に迫った過程のエッセンスをお届けする。

＊ ＊ ＊

ありがたいことに、フェイスブックの投稿には多くの方から激励やコメントをいただいた。複数の医師からセカンドオピニオンに対応してくれそうな病院を紹介してもらい、海外で最先端の臨床研究をしている知り合いや親戚に意見を求めてくれた友人もいた。さまざまな文献に当たって、症例を探してくれた医学者もいたし、東洋医学の鍼灸のツボや漢方薬の処方を教えてくれた人もいた。

ただ、臨床現場にいる現役の医師からは、原因がわからないまま治療の提示はできないという現実を知らされた。

現代の医学では、苦しい症状を改善する対症的な措置は優先されるが、根治的な治療のためには原因を突き止めることが先決問題であり重要だ、そのための十分な検査がどうしても必要である、と教えられた。

保雄の場合、症状は明らかだが、それを解消するための根本的な原因がわからない。ある医学部教授からは「どんなに難しくて滅多にない病気でも、いまの時代、その原因がわかれば、世界中のどこからか医師を探してくることは可能だ。だが原因不明では手の打ちようがない」と木で鼻をくくったようなコメントが届いた。いまの医療はなんと冷たいのだろう、とその時は恨みに思ったが、現実はそのとおりで、原因がわからなければ何も始まらない。

私は書評家という仕事をしている。あまりなじみのない仕事かもしれないが、主にノンフィクションを中心として、お薦めの新刊書籍やテーマに沿ったブックガイドを、雑誌や新聞を通して世に紹介することを生業にしている。

「HONZ」という、代表の成毛眞氏が2011年7月に創立したインターネットでのノンフィクション新刊書評サイトでは副代表として、サイトが終了する2024年7月まで500本以上の記事を書いてきた。HONZの仲間には、臨床医師や基礎医学の研究者、先端医療に詳しいジャーナリストや編集者がいる。

かつて日本医師会が主催していた「日本医療小説大賞」という文学賞の下読み選考委員を務めており、医師や看護師、医療関係者には知り合いが多い。『チーム・バチスタの栄光』など医療小説の大人気作家で医師の海堂尊氏から依頼され、医療関係者をゲストに招いた彼のトーク番組をまとめた対談集『海堂ラボ』全3巻（PHP新書）の書籍化の構成を担当したことで、一般の人より医学の知識はあるほうだと自負していた。

先の投稿は、降って湧いたような夫の奇妙な病状に対し、フェイスブックでつながっている医療関係者に、すがるような思いで広く情報提供をお願いしたものだ。

加えて、保雄はかつて外資系製薬会社の研究所に在籍し、試薬や新薬の開発に関わっていた。早期退職後は複数の医薬品ベンチャー企業で抗がん剤の開発にも携わっていた。彼は彼で、そちらの関係者にも広く情報を求めていたようだ。大学の医学部教授や製薬会社の研究者、大きな病院の内科、外科、先端医療に携わっている知人も多く、いまの時代に「病状が目の前にあるのに原因がわからない」などという事態は、あり得ないことだったのだ。

いや、世界には原因不明の病気はある。それは知っている。私は職業柄、その関係の本を他の人よりはるかに多く読んできたし、紹介し続けてきた。治療法のない難病も奇病も世の中にはたくさん存在し、多くの患者が苦しんでいることを知っている。

しかしそれらの病気は何十万人に、あるいは何百万人に、いや世界にひとりだけに降りかかる病気だ。滅多にあることではないから本になっている。苦しんでいる人たちを気の毒に思い、そういう病気があることを世に知らしめたいと私は記事を書いてきた。

それが我が夫の身に起こっているとは、微塵も思っていなかった。すぐに「これは○○という病気だよ」と診断がついて治療され、あっという間に元気になり、日常が戻ってくると信じていたのだ。事実、入院した後も11月までの2ヶ月間は深刻な状態ではなかったのだ。だから治ることを疑わなかった。確信していた。

だが、原因にまったくたどり着けないまま、病状は静かに進行していった。

12月末、腹水内にがん細胞が発見された、と突然連絡が来た。「難治がんである『原発不明がん』」と診断されるまでには、それからさらに3週間を必要とした。

治療の甲斐なく、保雄は2023年3月17日に息を引き取った。享年66。最後の18日間は自宅療養で緩和ケアを行い、私がひとりで看取った。

何が起きたのか、原因は何か、そして私には何ができたのか。

死の理由を知りたいという気持ちを抑えることができず、私は主治医をはじめ、治療や緩和ケアに携わった人々に話を聞きに行くことにした。

私と保雄に起こった出来事が、私たちだけのことだとは到底思えない。同じように苦しみ、悩み、嘆き悲しんでいる人たちはいまも、これからもいるだろう。その人たちの役に立つように私たち夫婦の経験を何らかの形でとにかく残したい。

人はつらい経験や悲しかった出来事は、忘れるようにできているという。しかし私は忘れることを恐れた。「冷静に話を聞くにはまだ早いのではないか」という周りの忠告はいったん置いて、関わりのあった人たちにインタビューを敢行した。それがイコール、私や保雄と同じような思いをした人、これから経験する人にとって有益な情報になると信じたからだ。

日本における原発不明がん治療の最前線に携わる医療関係者たちともコンタクトを取った。原発不明がんだけでなく、原因が特定されないがん、治すことができないがんがたくさん存在することを学んだ。

そのなかで、「希少がん・難治がん」への取り組みや、最後の砦になりうる相談窓口、"希少がん"ホットラインが存在し、広がりつつあることを知った。日本で数人しか罹患していないがんであっても、がん専門の医療チームが治療を担当し、その患者たちも仲間を募って情報を共有していた。がん治療は秒速で進歩していたのだ。

