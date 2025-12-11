特集です。



長野市の公営プールで週に一度開かれる水泳教室。



障がいのある人もない人も一緒に。その教室を指導するのは、御年80歳と69歳の先生です。



「ストレッチやるよー」



火曜日の夕方、屋内プールに元気な声が響く。受講生は子供から社会人まで10人余り。



「お願いしまーす」



週に一度開かれている障害のある子供たちの水泳教室。ボランティアの大人がサポートしながら、生徒に目配りする。





指導するのは正村寿満子さん・69歳。ベテランの指導は生徒一人一人のペースを大事にし、決して急がせることがない。「呼吸できるようになった？」「1回も立たずに（25m）頑張 ろう」正村さんは長野市生まれ。高校時代は200m個人メドレーの県高校記録保持者、大学では全国3位にもなった。その後、体育教師になり障害者スポーツに出会う。正村さん「自閉症スペクトラムの人は水が好きな人が多い。逆に水を怖が る子もいるが（水を）好きな所 を利用してそこを伸ばしたい」正村さん自身、選手時代のケガや 手術で、歩くことが不自由だ。でも、長年培った水泳経験が彼女の指導を支えている。リポート「教室開始から25分。競泳プールから波の出るプールに移動。今 までとちょっと違った表情が見 られるかも」天井から放水開始人口の波が打ち寄せるプールは、天井から雨のように水滴が降り注ぐ。正村さん「いつでも流れている、波でも楽 しめることで運動量の確保と発 達を促す運動ができている」その正村さんをサポートするもうひとりのベテランがいる。中島雅範さん、御年80。教室では「ジイ先生」と呼ばれている。ボランティア指導員の中島さんは、鹿児島生まれの長野市在住。水泳の強豪、東京の日大豊山高校では全国高校総体にも出場した。この夏から指導に関わって半年近く。教えることの、難しさと楽しさに日々向き合っている。中島 雅範さん「自分が泳いでる時はいいけど（教えるのは）難しい。寿満子先 生の一挙手一投足を見て、こう いうやり方で子供が喜ぶ、やる 気になる……とてもいいこと」教室からは、全国大会経験者も育っている。木村瑞希さんは、去年の佐賀大会でメダリストになった。木村瑞希さん（稲荷山養護学校高等部3年）「初めての佐賀国スポで自分のベストを出せてよかった」Q.寿満子＆ジイ先生の教室は？「楽しい教室です」週に一度の教室が中島さんにとって大切なライフワークになっているという。中島雅範さん「せいぜい長生きさせてもらいま す、本当にそう」県内の公営プールで、一般利用者と混じったオープンな形での障害者教室は珍しいという。齋藤 弘幸サンマリーン長野統括責任者(日本水泳振興会)「皆さん一緒に教室ができる場所 を提供できればと思い実施して いる。7年ぐらい継続しているが、引 き続き正村先生の力も借りなが らずっと続けていきたいと思っ ている」69歳と80歳が教える水泳教室。3年後、長野で開かれる国民スポーツ大会、障害者スポーツ大会へもつながっている。