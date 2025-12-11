FXにハマる水谷隼「ついに禁断の通貨に手を出した」 衝撃の手数料
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が11日、自身のXを更新。新たなFX取引を報告し、衝撃の手数料を伝えた。
【画像】気になる銘柄！水谷隼が買って損した株＆FX
株取引もやる水谷だが、今回はFXで「ついに禁断の通貨に手を出した もう終わり 手数料だけで28万」と説明。トルコリラ円で大量買いしたことを画像付きで伝えた。
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生。また、別の日には取引画面を公開した際、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示されており、「売り利確」と大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損を出した画像を投稿するなど、安定しないトレードを繰り返している。
なお、10月4日〜11日までの収支画像を過去に投稿した際、合計実現損益は「＋948万2530円」だったが、その直後の取引では「−196万円」「−125万円」「−78万円」と合計399万円の含み損と明かしていた。
【画像】気になる銘柄！水谷隼が買って損した株＆FX
株取引もやる水谷だが、今回はFXで「ついに禁断の通貨に手を出した もう終わり 手数料だけで28万」と説明。トルコリラ円で大量買いしたことを画像付きで伝えた。
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生。また、別の日には取引画面を公開した際、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示されており、「売り利確」と大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損を出した画像を投稿するなど、安定しないトレードを繰り返している。
なお、10月4日〜11日までの収支画像を過去に投稿した際、合計実現損益は「＋948万2530円」だったが、その直後の取引では「−196万円」「−125万円」「−78万円」と合計399万円の含み損と明かしていた。