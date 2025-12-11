【なだれ注意報】青森県・青森市、弘前市、黒石市、十和田市、平川市、平内町などに発表（雪崩注意報） 11日16:12時点
気象台は、午後4時12分に、なだれ注意報を青森市、弘前市、黒石市、十和田市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、西目屋村、大鰐町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・青森市、弘前市、黒石市、十和田市、平川市、平内町などに発表（雪崩注意報） 11日16:12時点
津軽では、土砂災害に注意してください。青森県では、風雪や高波に注意してください。津軽、三八上北では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■黒石市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■十和田市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■平川市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■平内町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■今別町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■蓬田村
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■外ヶ浜町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■西目屋村
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■大鰐町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■野辺地町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■七戸町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■横浜町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■東北町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■六ヶ所村
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意