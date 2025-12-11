「犬の頭から悪いイタズラの記憶をみょんみょん吸い取っています」



こんなコメントとともに、犬の写真がＸに投稿されて、２１５万回以上表示され話題になりました。ふわふわの犬の頭の一部が青く光り、そこから光の点線が宇宙まで続いているかのような写真に、吹き出す人が続出しています。「みょんみょん」という効果音がぴったり！



投稿したのは、「形が定まらない犬」（@papoter_dog）さんで、写真のパポテくんの飼い主さんです。パポテくんは、もうすぐ１歳半のビション・フリーゼ。ふわふわの毛だからこそ、リードが毛に埋まって今回のような写真になりました。ふわふわすぎて、形が定まらないんですね。



ちょっぴり神妙にしているように見えるパポテくんの気持ちを想像するコメントが寄せられています。



「いっぬ『これは…怒られたことないからやってOK！』」



「イッヌ：あれ？障子引っ張り出して、ティッシュひっくり返して、お水破いて、クッションの中身を穴開けて……あれ？？？🤔」



「犬『あ、、あっ、、、（付き合ってやるか）』」



飼い主さんは写真を撮りながら「頭の毛が虹色に光っててかわいい」と思っていたそうです。パポテくんはどんなイタズラの記憶を持っているのでしょうか。



「やられたな〜というのは、隠しておいたはずのオヤツ袋を取り出して全部食べられちゃった時です。危ないので一番やめて欲しいのは散歩中変なもの食べてニヤニヤ飼い主に『とってみろよ』と煽ることです…」と、飼い主さん。みょんみょん吸い取られて、しなくなって欲しいですね。



飼い主さんは、パポテくんを迎えるために目標金額を決めて貯金をしたそう。目標以上が貯まって迎えたパポテくんとの生活は、「想像以上に毎日新鮮でユニークで、毎日笑っています」と、楽しい日々を送っていると話します。



そして夜の散歩の安全のために、「夜が長くなってきたので、わんちゃんを光らせて是非みょんみょんしましょう！」と、みょんみょん仲間を募っています。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 浩子）