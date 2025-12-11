町田ちまの新曲「ネオンと残像」が、2026年3月20日より公開される映画『東京逃避行』の主題歌に決定した。

今作は、夜の街を舞台にした物語の世界観と呼応するように、揺れ動く感情や心の機微を描いており、物語に寄り添う丁寧な1曲となっている。町田は「作品を何度も視聴し、本当に伝えたい想いは何なのか、自分自身の心で感じ取ったものの正体は何なのかと真摯に向き合いながら綴った文章を真崎エリカさんに綺麗に歌詞にしていただきました。歌唱収録やEDIT/MIX確認過程でも細かい部分まで妥協することなく、こだわり抜いた渾身の一曲です。」と想いを語った。

映画『東京逃避行』は、藤井道人と綾野剛が審査員を務めた『第2回東京インディペンデント映画祭』のグランプリ受賞作の長編映画化作品。監督である秋葉恋が新宿 歌舞伎町で過ごした自身の経験をもとに執筆した完全オリジナル脚本で、物語の舞台は都の条例により“トー横”が封鎖された後の歌舞伎町。居場所を失った4人の想いと運命が交錯する、たった一夜の逃亡サスペンスとなっている。

この度「東京逃避行」の主題歌を担当させていただくことになりました、町田ちまと申します。作品を何度も視聴し、本当に伝えたい想いは何なのか、自分自身の心で感じ取ったものの正体は何なのかと真摯に向き合いながら綴った文章を真崎エリカさんに綺麗に歌詞にしていただきました。歌唱収録やEDIT/MIX確認過程でも細かい部分まで妥協することなく、こだわり抜いた渾身の一曲です。秋葉恋監督の作品が誰かの「居場所」になりますように。

