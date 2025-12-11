¡Ö¤¢¤é¡Á¡ª¡×2Ç¯´ÖSNS¹¹¿·¤Ê¤·¡¢SPEED¾å¸¶Â¿¹á»ÒàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡ª¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª´é¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¹¤®¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×SPEED¤Î¾å¸¶Â¿¹á»Ò(42)¡á²Æì¸©½Ð¿È¡á¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æì¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢À¥Ä¹Åç¥¦¥ß¥«¥¸¥Æ¥é¥¹¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾å¸¶Â¿¹á»Ò¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¢öËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤âSPEED»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾å¸¶¤ò°Ï¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¾å¸¶¤ÏÊÒ¼ê¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÂ¿¹á¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤é¡Á¤¿¤«¤³¤Á¤ã¤ó¡ª¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÂ¿¹á»Ò¤µ¤ó¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤°û¤à¤ó¤À¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª´é¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾å¸¶¤Ï2023Ç¯¤Ë²Æì¤Ë°Ü½»¡£ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¡ÖREVISHOP&CAFE¡×¤ÎÅ¹°÷¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Æ±Ç¯2·î27Æü¤ÎÅê¹Æ¤òºÇ¸å¤ËSNS¤Î¹¹¿·¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£