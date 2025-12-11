北海道内では各地で雪の降り方が強まっています。



１２月１２日は日本海側を中心に大雪や吹雪に注意が必要です。



画面が真っ白になるほど雪が降る新千歳空港です。



飛行機もうっすらとしか見ることができません。



新千歳空港では雪の影響で、午後２時までにあわせて２８便が欠航しています。



札幌の丘珠空港でも現在までに１３便が欠航、１便が搭乗手続きを一時中止しています。



前線を伴う低気圧が発達しながら北海道を通過している影響で、小樽や札幌など南西部を中心に雪の降り方が強まりました。





運河沿いにあるイヌの像にもこんもりと雪が積もっています。（小樽市民）「いよいよ始まったなという感じ。きょうの雪は湿って重い」小樽では朝から住民が雪かきに追われ、午後３時までの２４時間で３２センチの雪が降りました。

（山岡記者）「札幌市西区西野に来ています。踏み固められていないところは足首の高さまで雪が積もっています」



一夜にして深い雪に覆われた札幌では、午後３時までの２４時間で２０センチの雪が降りました。



（札幌市民）「いっぺんに降りすぎですよね」



（札幌市民）「ことしにはいってから今までで一番多い」



１２日はさらに雪の降り方が強まりそうです。



年に数回程度の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まります。



１２日正午までの２４時間で、後志地方や留萌などの日本海側では多いところで５０センチの降雪が予想されています。



札幌の山間部でも２４時間で２０センチから３０センチの雪が降る見込みです。



同じ地域に雪雲が集中した場合は警報級の大雪となるおそれがあります。



日本海側を中心に大雪や吹雪、吹きだまりによる交通障害に十分注意してください。