¿ÈÄ¹156Ñ¤ÇºÇÄ¹382¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦Ìø°æ¼ÓÆà¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·ãÁö¤ê¤¹¤ëÈë·í¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ì¥¤¥È¤È¹ø¤Ë¤¢¤ë¡©
ºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¡¢¤Ê¤ó¤È382Y¤òÈô¤Ð¤¹Ìø°æ¼ÓÆà¡£¿ÈÄ¹156Ñ¤Ê¤¬¤é°µÅÝÅª¤ÊÈôµ÷Î¥¤ò²Ô¤²¤ë¤Î¤Ï¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èô¤Ð¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¥É¥ì¥¤¥È¤Ë¹½¤¨¤Æ¹ø¤ò¥Í¥¸¤ê¾å¤²¤Æ¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤ë¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤Î300¥ä¡¼¥É¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÆ¬¤ò±¦Â¦¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Î¾ò·ï¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬³«¤¤¤ÆÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾åÂÎ¤ò¤ä¤ä±¦¤ËÅÝ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ïº¸¥Ä¥ÞÀè¤ÎÁ°¤¢¤¿¤ê¤ËÃÖ¤¡¢¥Ï¥ó¥É¥ì¥¤¥È¤Ç¹½¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬¥¢¥Ã¥Ñ¡¼µ°Æ»¤ÇÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÏÆ°¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¾åÂÎ¤ò²ó¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¹ø¤òÀè¤Ë²ó¤·¤Æ¤«¤é¾åÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç±Å¾º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÏÇØÃæ¤òÌÜÉ¸¤Ë¸«¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Çº¸Â¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÇ±Å¾º¹¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¼êÀè¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤³¤È¡£Âç¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤È¥È¥Ã¥×¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò±ó¤¯¤Ë¾å¤²¤ë°Õ¼±¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èôµ÷Î¥ÉÔÂ¤ËÇº¤à¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£Ìø°æ¼ÓÆà¤ä¤Ê¤¤¡¦¤µ¤Ê¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£PLDAÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë4°Ì¡¢Íâ22Ç¯¤Ë¤Ï2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¸ø¼°ºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¤Ï½÷»ÒÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë382¥ä¡¼¥É¤ò¸Ø¤ëJPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·Êý¤ò¼èºà¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø¿ÈÄ¹156Ñ¡¢ºÇÄ¹382Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·µ»¡¡¡Ö¥Ø¥Ã¥É3¤ÄÊ¬Î¥¤ì¤¿ÃÏÌÌ¤ò¸«¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡×Ìø°æ¼ÓÆà¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ÈÄ¹156Ñ¡¢ºÇÄ¹382Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·µ»¡¡Ìø°æ¼ÓÆà¤Ï¡Ö¥Ø¥Ã¥É3¤ÄÊ¬Î¥¤ì¤¿ÃÏÌÌ¤ò¸«¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¡©
¿ÈÄ¹162Ñ¡¢ºÇÄ¹337Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦²Å¿ôÉñÈþ¡¡±¦¼ê¤Ï¥è¥³¡¢º¸¼ê¤Ï¾å¤«¤é°®¤ë¡ÈÃ¡¤±¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¡É¤¬Èô¤Ð¤·¤ÎÈë·í¤À¤Ã¤¿
½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡©
¥¢¥¤¥¢¥ó¡ÖÃÆÆ»¤Î¹â¤µ¡×¥é¥ó¥¥ó¥° 1?15°Ì¡¿¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤À¡©¡Ú2025½©¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ¡Û
¤â¤·¤â¸¶±Ñè½²Ö¤¬Èë½ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¥É¥ì¥¤¥È¤Ë¹½¤¨¤Æ¹ø¤ò¥Í¥¸¤ê¾å¤²¤Æ¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤ë¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤Î300¥ä¡¼¥É¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÆ¬¤ò±¦Â¦¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Î¾ò·ï¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬³«¤¤¤ÆÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾åÂÎ¤ò¤ä¤ä±¦¤ËÅÝ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ïº¸¥Ä¥ÞÀè¤ÎÁ°¤¢¤¿¤ê¤ËÃÖ¤¡¢¥Ï¥ó¥É¥ì¥¤¥È¤Ç¹½¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬¥¢¥Ã¥Ñ¡¼µ°Æ»¤ÇÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÏÆ°¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¾åÂÎ¤ò²ó¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¹ø¤òÀè¤Ë²ó¤·¤Æ¤«¤é¾åÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç±Å¾º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÏÇØÃæ¤òÌÜÉ¸¤Ë¸«¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Çº¸Â¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÇ±Å¾º¹¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¼êÀè¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤³¤È¡£Âç¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤È¥È¥Ã¥×¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò±ó¤¯¤Ë¾å¤²¤ë°Õ¼±¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èôµ÷Î¥ÉÔÂ¤ËÇº¤à¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£Ìø°æ¼ÓÆà¤ä¤Ê¤¤¡¦¤µ¤Ê¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£PLDAÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë4°Ì¡¢Íâ22Ç¯¤Ë¤Ï2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¸ø¼°ºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¤Ï½÷»ÒÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë382¥ä¡¼¥É¤ò¸Ø¤ëJPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·Êý¤ò¼èºà¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø¿ÈÄ¹156Ñ¡¢ºÇÄ¹382Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·µ»¡¡¡Ö¥Ø¥Ã¥É3¤ÄÊ¬Î¥¤ì¤¿ÃÏÌÌ¤ò¸«¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡×Ìø°æ¼ÓÆà¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ÈÄ¹156Ñ¡¢ºÇÄ¹382Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤ÎÈô¤Ð¤·µ»¡¡Ìø°æ¼ÓÆà¤Ï¡Ö¥Ø¥Ã¥É3¤ÄÊ¬Î¥¤ì¤¿ÃÏÌÌ¤ò¸«¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¡©
¿ÈÄ¹162Ñ¡¢ºÇÄ¹337Y¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦²Å¿ôÉñÈþ¡¡±¦¼ê¤Ï¥è¥³¡¢º¸¼ê¤Ï¾å¤«¤é°®¤ë¡ÈÃ¡¤±¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¡É¤¬Èô¤Ð¤·¤ÎÈë·í¤À¤Ã¤¿
½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡©
¥¢¥¤¥¢¥ó¡ÖÃÆÆ»¤Î¹â¤µ¡×¥é¥ó¥¥ó¥° 1?15°Ì¡¿¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤À¡©¡Ú2025½©¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ¡Û
¤â¤·¤â¸¶±Ñè½²Ö¤¬Èë½ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û