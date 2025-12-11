飛ばし屋のB・デシャンボーがフロントティからプレーすると……！ 驚異のスコアにファンから絶賛の嵐「ゴルフ界のエンターティナーだ」
ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。「That was fun」（楽しかったよ）と一言だけ記すと、ハーフで9アンダーを記録したプレーを動画で投稿した。
【動画】B・デシャンボー驚異の9アンダー ナイスショットの連打が気持ちよすぎる！
このラウンドではすべてフロントティを使用。するとツアーでも飛ばし屋のデシャンボーは2つのパー5はともに2オン、パー4でも3つのホールで1オンを決めてみせた。そしてイーグル狙いのパットを惜しくも外してのタップインバーディもあれば、フックラインを完全に読み切ったロングパットでのバーディもあった。池越えやフェアウェイに立つ木越えのティショットも難なくクリアし、9ホールすべてでバーディを奪取。なんと9アンダーでフィニッシュした。このスコアにはファンも驚きを隠しきれない様子。「ブライソン、最高だよ！」「ゴルフ界のエンターティナーだ」「これだけゴルフが上手だったら楽しいよね」との声から、「イーグルはないの？ それじゃダメだよ」との声まで、様々な感想が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
