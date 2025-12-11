橋本志穂、甥っ子と“顔出し”2ショット 学芸会参観も「小学校の朝は早い」と感心
タレントのガダルカナル・タカ（68）の妻でタレントの橋本志穂（58）が11日、自身のインスタグラムを更新。甥っ子と姪っ子の学芸会参観に出かけたことを報告し、甥っ子との“顔出し”2ショットを披露した。
【写真】「イケメン」甥っ子との“顔出し”2ショットを披露した橋本志穂
橋本は「可愛い甥っ子と！この日は、姪っ子と甥っ子の学芸会で、朝8：15に集合。は、早い 小学校の朝は早い 先生たちはもっと早くから 学校にきて、子どもたちを迎えてる〜」とつづり、甥っ子と笑顔でピースする2ショット写真をアップ。
「中抜けするつもりが、なんかみんな可愛くて、ついつい全部見たー！」とすべての学年の劇を観覧したといい、「幼稚園児の劇も可愛かったし 子供のいない私には我が子のように可愛い存在なので早起きは辛かったけど楽しい1日になりました！」と振り返った。
この投稿にファンからは「かっこいい〜イケメンチビーズ」「志穂さんが一番注目されたのでは」「甥っ子や姪っ子もしほさんに会えてウレシかったでしょうね」「暫し童心に帰った爽やか志穂ちゃん素敵だよ〜〜〜」などのコメントが寄せられている。
