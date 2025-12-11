テクニカルポイント ユーロドル　1.1640台サポート

1.1760　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1707　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1694　一目均衡表・雲（上限）
1.1687　現値
1.1649　一目均衡表・転換線
1.1644　10日移動平均
1.1642　100日移動平均
1.1606　21日移動平均
1.1599　一目均衡表・基準線
1.1592　一目均衡表・雲（下限）
1.1527　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1505　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1483　200日移動平均

10日線と100日線の控える1.1640台がかなりしっかりしたサポート