テクニカルポイント ユーロドル 1.1640台サポート
テクニカルポイント ユーロドル 1.1640台サポート
1.1760 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1707 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1694 一目均衡表・雲（上限）
1.1687 現値
1.1649 一目均衡表・転換線
1.1644 10日移動平均
1.1642 100日移動平均
1.1606 21日移動平均
1.1599 一目均衡表・基準線
1.1592 一目均衡表・雲（下限）
1.1527 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1505 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1483 200日移動平均
10日線と100日線の控える1.1640台がかなりしっかりしたサポート
1.1760 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1707 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1694 一目均衡表・雲（上限）
1.1687 現値
1.1649 一目均衡表・転換線
1.1644 10日移動平均
1.1642 100日移動平均
1.1606 21日移動平均
1.1599 一目均衡表・基準線
1.1592 一目均衡表・雲（下限）
1.1527 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1505 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1483 200日移動平均
10日線と100日線の控える1.1640台がかなりしっかりしたサポート