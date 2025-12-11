南海電鉄は１１日、平成仮面ライダーの第１作「仮面ライダークウガ」の放送開始25周年記念を記念したイベント 「超クウガ展」を来年１月３日〜２月１日に「なんばパークスミュージアム」（大阪・なんばパークス７階）で開催すると発表した。なにわのシンボルタワー・通天閣を運営する通天閣観光株式会社とともに、同展をなんばエリア全体で盛り上げる。

期間中は「超クウガ展」大阪会場開催記念のヘッドマークが取り付けられた南海の９０００系車両の電車が南海線（難波〜和歌山港、難波〜関西空港）・高野線（難波〜橋本、難波〜和泉中央）で各１編成運行する。ヘッドマークがデザインされたオリジナルアクリルキーホルダーや、特急ラピートなど様々な南海電車とのコラボグッズも用意。クウガと通天閣の神様・ビリケンさんとのコラボ商品も会場物販エリア・通天閣で販売される。

また、なんばエリアで「なんばＣＩＴＹ」などの１０か所を巡るデジタルスタンプラリーを実施し、全てのスタンプを集めた先着１０００人にクウガのオリジナルステッカー（全４種のうち１種）をプレゼントされる。

ほかにも、なんばパークスでは開催期間中、７階にコラボレーションカフェを期間限定でオープン。クウガの力がみなぎるようなスパイシーな味わい、変身の瞬間を味覚で堪能できる赤をまとった情熱のカレー「マイティレッドカレー〜変身の一撃〜」など多彩なメニューが用意され、コラボメニュー１品注文につき、「コースター（全７種）」がランダムで１枚贈呈される。