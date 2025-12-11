STARTO社、3年ぶりカウコン生配信決定・見逃しなど詳細発表 『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』
STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが、東京ドームで大みそかに開催するカウントダウンコンサート『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の生配信が決定した。11日、FAMILY CLUB onlineで発表された。
【写真】3年前のカウコン！TOKIO国分、SixTONES＆Snow Manとのオフショット
サイトでは「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の生配信が決定! 視聴チケット販売を開始しました！」とし、詳細を案内した。
同イベントは、1996年〜2022年に大みそか〜元旦に毎年開催されてきたもの。今年、3年ぶりの開催となる。出演者はNEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z 、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan Aぇ! groupの12組となっている。
■配信日時：2025年12月31日（水）22:30〜
■見逃し配信期間：2026年1月7日（水）22:00〜1月11日（日）23:59まで
■視聴チケット販売期間：2025年12月11日（木）13:00〜2026年1月11日（日）21:30まで
■視聴チケット価格：ファミリークラブ会員: 3900円（税込）、一般:4400円（税込）
※ファミリークラブ会員限定視聴チケットは、全ファンクラブ・ジュニア情報局の会員様がご購入いただけます。
