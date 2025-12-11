厚労省の調査によると、日本の成人の2人に1人は『歯周病』と言われています。

※令和4年歯科疾患実態調査より

歯周病に備える「歯科ドック」や、家で出来る簡単ケア術を、歯科医・歯学博士の照山裕子氏に教わります。

“静かなる病”「歯周病」

「歯周病」とは、歯と歯茎の隙間から侵入した細菌が歯肉に炎症を引き起こし、歯を支える骨を溶かしてしまう状態を指します。

じわじわ進行するので異変に気づきにくく、Silent Disease（静かなる病）といわれています。

歯周病になりやすい人の特徴は・・・

▼みがき残しが多い

▼喫煙者

▼糖尿病

▼歯並びが悪い

特に女性はホルモンバランスの関係から、男性よりもリスクが高いとされています。（特に思春期、妊娠期、更年期）

歯周病が進行すると、狭心症・心筋梗塞・脳梗塞・誤嚥性肺炎などの原因にもなります。

「歯周病」セルフチェック

【1】歯磨きの後、出血がある

【2】歯茎に赤く腫れた部分がある

【3】口臭が気になる

【4】歯茎が痩せてきた

【5】歯と歯茎の間にものがつまりやすい

【6】時々歯が浮いたような感じがする

【7】指で触ると少しぐらつく歯がある

【8】歯茎から膿が出たことがある

チェックなし

➡これからも歯磨きを心がけ、少なくとも1年に1回は歯科検診

1、2個あてはまる

➡歯周病の可能性あり

歯科医院で歯磨きの仕方や歯周病チェック

3〜5個以上あてはまる

➡歯周病が進行しているおそれ 早めに歯科医師に相談

また、チェックリストの番号が進むごとに症状が進行しているサインです。

悪化させないために、歯科で自分の状態を知ることが重要です。

歯科医・歯学博士 照山裕子氏：

歯磨きで血が出るのは些細なことだと思われていますが、歯茎が炎症を起こす入口ですので、見逃さないことがポイントです。

若林有子アナウンサー：

例えば、歯科で歯石の除去をしたときに血が出るのはどうですか？

歯科医・歯学博士 照山裕子氏：

炎症が起きてないところは基本的に出血がないんです。

傷をつけているわけではなく、元々腫れているから出血していると考えていただいた方がいいですね。

歯周病予防に有効 「歯科ドック」を若林アナが体験

今の自分の歯の状態を知るには、「歯科ドック」を受けるという方法もあります。

一般的な歯科検診よりも、口腔内を総合的に診査することを目的とした、いわゆる“口の人間ドック”です。

都内の歯科で、若林アナウンサーが歯科ドックを体験しました。

若林有子アナウンサー：

歯科検診とは何が違うんですか？

歯科衛生士 渡邉さゆりさん：

歯科検診は保険で受けられるものになるので、予防的なものは含まれていないんですけど、歯科ドックだと唾液検査など、虫歯や歯周病に関する元々持っている菌がわかるような、予防に繋がる検査が入っています。

今回取材した、大崎シティデンタルクリニックでの歯科ドックの流れです。

〈1〉問診票の記入

〈2〉唾液検査

味のないガムを5分間噛み、唾液量や成分を簡易的に調べます。

唾液量は1分間に1mL出れば正常です。

成分検査では酸性・中性・アルカリ性などを測定し、虫歯や歯周病のリスクを調べます。

また、口の中の菌の数を調べることで、今後虫歯や歯周病になる可能性を知ることができます。

〈3〉レントゲン撮影

撮影は約1分で終了。

虫歯や歯周病の状況を確認し、歯科医師がアドバイスをします。

〈4〉口腔内検査

口の中を目視で確認します。

メモリのついた器具を使って、歯と歯茎の間にある歯周ポケットの深さと出血の有無を見ていきます。4ミリ以上の深さや、出血があると歯周病の可能性があります。

〈5〉あご関節触診・嚙み合わせの検査

〈6〉染め出し・ブラッシング指導・クリーニング

自分に合った歯磨きやフロスの使い方も教わります。

〈7〉レーザーを使った虫歯検出

虫歯検出装置で虫歯の進行度をチェック。

レントゲン写真などを参考にレーザーの光をあてて確認します。

〈8〉3Dスキャン

最後に特殊なカメラで歯を3Dスキャンします。

この3Dモデルを基に模型を作り、噛み合わせの確認や詰め物、インプラントを作ることも可能です。



大崎シティデンタルクリニックでは、歯科ドックの費用は3万3000円（保険適用外）。

検査時間は90分で、約2週間後に60分の詳しい結果説明が受けられます。

若林アナウンサー：

歯科検診では今の状態を知ることはできるんですけれど、歯科ドックでは「この菌があると虫歯になりやすい」とか「この歯が今後危ないですよ」という、これからのことが分かる。

噛み癖や食い縛りなど、どの歯に負担がかかっているかもわかるので、今後のためのアドバイスもいただける。自分の歯と長く付き合っていくために気になることをたくさん知ることができました。

コメンテーター 小林よしひさ：

私も受けたいです。小学校1年の娘がいるんですが、子どもも受けられますか？

歯科医・歯学博士 照山裕子氏：

子どもでも受けられます。特に虫歯のリスクは子どものうちに見ておいた方がいいので、唾液の質を調べるなどすると将来の予防に役立つと思います。

歯周病検診 自治体や国の補助も

歯周病検診は、自治体で補助が出るところもあります。

例えば東京の北区では20歳から70歳までの5歳おきに、無料で歯周病の検診を行っています。同様に千葉県の市川市でも20歳から70歳の10歳ごとに、無料で検診を行っています。

横浜市は20歳から70歳の10歳おきに、費用500円で歯の検診・歯周ポケットの測定を行っています。

歯周病対策には国も力を入れており、健康診断で歯周病の検査を実施する企業に支援を行っています。2026年度予算の概算要求は1億8000万円計上されています。

歯科医・歯学博士 照山裕子氏：

自治体や国が補助を行なうことになった背景には、長いデータの蓄積があります。

歯がたくさん残っている人の方が医療費が少ないということが、国が調べてわかっていますので、予防の意識が大事だということですね。

ポイントは唾液！家で出来る歯周病対策

歯科医に行ってクリーニングをしてもらっていても、家でずさんなケアをしていると2、3日で元の状態に戻ってしまいます。

歯周病対策には地道なケアが必要。中でも大事なのが「唾液」です。

口が乾燥すると唾液の自浄作用が低下し、歯周病菌が増殖してしまいます。

歯科医・歯学博士 照山裕子氏：

洗い流す液体を増やすのも一つの手なんですよね。自分の力をアップさせる。

ここで行いたいのが「唾液腺マッサージ」。

舌下腺・顎下線・耳下腺があり、この唾液腺を刺激して分泌をうながします。

≪唾液腺マッサージ≫

※無理のない範囲で行なってください

◆耳の前から上の奥歯あたりに4本の指を置き、後ろから前に円を描くように10回くるくるとマッサージ（耳下腺を刺激）

◆耳の下に親指を当てて押しながらなぞるようにあご先まで移動させる（顎下線を刺激）

◆あごの真下に両手の親指を揃えて突き上げるように押す（舌下腺を刺激）

歯科医・歯学博士 照山裕子氏：

一番やりやすいのは顎下腺だと思います。あごの骨より少し内側ですね。ここに親指を入れてください。ぐっと押し込むとジュワッと出てくるポイントがありますので、押してみてください。あまり強く押しすぎない方がいいです。

（ひるおび 2025年12月4日放送より）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

照山裕子氏

歯科医・歯学博士

アニコム健康寿命延伸財団 代表理事