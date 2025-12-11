¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¢Åý°ìÀï¤ØÎý½¬¸ø³«¡¡¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Î¹â¸«µü²ð¤ÈÂÐÀï
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë¤È¤ÎÃÄÂÎÅý°ìÀï¡Ê17Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ËÎ×¤àÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWBO¡ËÆ±µé²¦¼Ô¤Î¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡ÖÈ½Äê¤À¤í¤¦¤¬KO¤À¤í¤¦¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÍè¤¿¡£½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÂÇ¤Á¤Ï·Ú¤á¤ÎÆ°¤¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£3·î¤Ë¹â¸«¤ÈÆ±¤¸¥¸¥à¤Î´äÅÄæÆµÈ¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿²¦¼Ô¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£