衆議院本会議ではこのあと今年度補正予算案の採決が行われます。

補正予算案は、このあとおよそ1時間後に開かれる衆議院本会議で、与党に加え国民民主党と公明党も賛成に回り、可決される見通しです。高市政権がなんとしても成立させたい補正予算案は、ひとつのヤマをこえた形です。

子ども1人あたり2万円の給付や電気・ガス料金の補助などを盛り込んだ総額およそ18.3兆円となる今年度の補正予算案は、11日昼過ぎ、衆議院の予算委員会で自民党・日本維新の会の与党に加えて、国民民主党と公明党も賛成に回り、可決されました。

このあと午後5時から開かれる予定の衆議院本会議でも可決され、参議院に送られる見通しです。

一方、立憲民主党と公明党が予算規模を縮小するなどした組み替え動議を提出しましたが、反対多数で否決されました。

そして、今の国会でもう1つの焦点となっている衆議院の定数削減法案については、与党内からも今の国会での成立は困難との見方が出ています。

ある維新の幹部は「今の国会では難しい」、別の幹部は「継続審議になるだろう」との見方を示しています。維新の中には「定数削減法案が成立しなければ連立離脱だ」などの強硬論もあり、与野党の攻防、さらに与党内でも自民と維新のせめぎあいが続きます。