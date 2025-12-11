¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¤Î²Ö±à¤Ï³«ËëÀï¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½SO¥ê¥Ü¥Ã¥¯¤¬ÀèÈ¯¡¡1ÉôÉüµ¢¤ØÉ¬¾¡
¡¡13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¤Î²Ö±à¶áÅ´¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ï11Æü¡¢ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¥·¥ã¥È¥ë¥º°¦ÃÎÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£º£µ¨²ÃÆþ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½SO¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥ê¥Ü¥Ã¥¯¡Ê28¡Ë¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥ê¥Ü¥Ã¥¯¤Ï11·î1Æü¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡¢4¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£2Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶Ã¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢²Ö±à¤Î3µ¨¤Ö¤ê¤Î1ÉôÉüµ¢¤ØÄ¶¶¯ÎÏ¤ÊÀïÎÏÊä¶¯¤À¡£
¡¡¥ê¥Ü¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤·Á¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤ß¤»¤ë¡£À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëSO¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¸¬µõ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²Ö±à¤Îº£µ¨¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖTNT¡×¡£¡ÖTakes¡¡No¡¡Talent¡ÊºÍÇ½¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¡É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï»ÑÀª¤ÈÅØÎÏ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¡ÊTeam¡Ë¤Î¡ÊNo¡Ë¤¿¤á¤Ë¡ÊTameni¡Ë¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÍÇ½¤Î²ô¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ê¥Ü¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÂÀÅÄ½Õ¼ù´ÆÆÄ¡Ê38¡Ë¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤â¡ÈTNT¡É¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤â¡ÈTNT¡É¤ÎÉôÊ¬¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´°÷¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£Èà¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤¬15¿Í¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê15¿Í¤òÀ¸¤«¤¹¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥ê¥Ü¥Ã¥¯¤Ï12·î5Æü¤Î¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÁ°È¾40Ê¬¤ò¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¥é¥¤¥ó¤Î¤È¤³¤í¤ÇÉý¹¤¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤ÆÅ¨¿Ø¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂÀÅÄ´ÆÆÄ¤Ïº¸±¦¤É¤Á¤é¤ÎÂ¤«¤é¤Ç¤âÊü¤Æ¤ëÀµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ü¥Ã¥¯¤â¡ÈTNT¡É¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤ËºÍÇ½¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¤òÂ³¤±¤ëÅØÎÏ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Ãæ¿´¤ËÎ©¤Ä¥×¥ì¡¼¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤À¡×¤È¥Á¡¼¥àÀïÎ¬¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡³«ËëÀï¤Ïºòµ¨2Éô1°Ì¤ÎËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤¬Áê¼ê¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ï½é¤á¤ÆÀï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎËÍ¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æº£¡¢³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥¡ÊËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡ËÀï¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¥ê¥Ü¥Ã¥¯¡£2Éô¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤«¤éÀ¤³¦¤Îµ»¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£