【最大90％オフ】「omochabako」ファミリーセールでオーガニック食品や化粧品、木製玩具などが特別価格に！《12月12・13日限定》

オーガニック商品やベビー＆キッズ商品を取り扱う「おもちゃ箱」は、2025年12月12日と13日に、大田区にある本社でファミリーセールを開催します。

入場無料＆事前予約不要のお得なセール

オーガニック食品や化粧品、洗剤、木製玩具、みつろうクレヨンなどが、最大90%オフの特別価格となるファミリーセール。

いつも使っているアイテムや、ちょっと購入を迷っていた商品をお得に買えるチャンスです。

8000円以上購入した人は、プレゼントが当たるガチャガチャチャレンジにも参加できます。

ここでは、販売予定ブランドの一部をピックアップして紹介します。

しっかり落ちるのに、手肌と環境にやさしいオーガニック洗剤「ソネット」。

「ホレ有機」のベビースムージーは、赤ちゃんはもちおろん大人までおいしく楽しむことができます。

子どもたちが建築家となって家や街を作るおもちゃ「ルブロナ タウンシリーズ」も登場。

「マルティナ オーガニックスキンケア」は、肌が持っている本来の美を引き出してくれます。

「omochabakoファミリーセール」の開催日時は、12月12日が10時から16時まで、13日は10時から15時までで、最終入場はクローズ時間の30分前となります。

会場は、おもちゃ箱本社（東京都大田区田園調布南26−12）。ピンク色の建物が目印です。

無料駐車場はありません。車で来場の場合は、近くの有料駐車場を各自利用してください。自転車の場合は、おもちゃ箱の駐輪場を利用できます。

また会場は土足厳禁のため、室内用スリッパと履き物を入れる袋を持参してください。

返品交換はできません。また、アウトレット品のためSNS等には載せないように注意してください。

なお、クレジットカード、一部電子決済のみご利用可能で、現金での支払いができません。

東京バーゲンマニア編集部