【12月10日のB2試合結果】東西首位が揃って白星で独走状態…愛媛は逆転勝ちで連敗を6でストップ

12月10日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第12節の7試合が開催され、全国各地で熱戦が繰り広げられた。

愛媛オレンジバイキングスがホームにライジングゼファー福岡を迎えた試合では、第2クォーターに福岡のデイボン・リード、西川貴之を中心に得点を重ねられ、最大13点のリードを許す。後半に入っても何度かリードチェンジを繰り返すものの、最終クォーター残り2分24秒から13－0のランを披露し最後は82－71で突き放した。連敗を6でストップさせた愛媛はマット・ハームスが23得点8リバウンド、ミッチェル・ワットが16得点15リバウンドのダブルダブルを記録した。敗れた福岡は6連敗を喫している。

5連勝中の信州ブレイブウォリアーズはホームで福井ブローウィンズを迎え撃った。序盤から先手を取った信州がリードを守り抜き最終スコア96－75で勝利。6連勝目を飾った信州はウェイン・マーシャルが25得点6リバウンド、マイク・ダウムが20得点10リバウンドのダブルダブルをマークした。







西地区首位の神戸ストークスはホームのGLION ARENA KOBEで鹿児島レブナイズと対戦。1点リードで迎えた第2クォーターで木村圭吾が3ポイント3本を含む13得点と大暴れ。その後も粘る鹿児島を振り切り92－85で3連勝目を挙げた。木村はチームハイの24得点を記録している。

東地区首位を走る福島ファイヤーボンズは前節で18まで伸びていた連勝をストップさせる悔しい敗戦を喫していたものの、今節では98－81で青森ワッツに快勝している。

10日のB2試合結果一覧は以下の通り。

◆■12月10日のB2試合結果

バンビシャス奈良 81－70 ベルテックス静岡



岩手ビッグブルズ 66－85 横浜エクセレンス



福島ファイヤーボンズ 98－81 青森ワッツ



神戸ストークス 92－85 鹿児島レブナイズ



愛媛オレンジバイキングス 82－71 ライジングゼファー福岡



熊本ヴォルターズ 82－70 山形ワイヴァンズ



信州ブレイブウォリアーズ 96－75 福井ブローウィンズ

【動画】クロスゲームとなった愛媛vs福岡ハイライト