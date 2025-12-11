春の旅行計画を立てるなら、今が最大のチャンスです。全日本空輸（ANA）は、2025年12月10日(水)から12月15日(月)までの6日間限定で、国内線航空券のタイムセール「ANA SUPER VALUE SALE」を開催しています。

今回のセールの特徴は、対象搭乗期間が2026年2月1日から5月18日までと非常に長いこと。卒業旅行や春休みの帰省はもちろん、ゴールデンウィーク明けの混雑を避けた旅行まで、幅広いニーズに対応しています。羽田発着の主要路線も片道8,000円台から登場。この記事では、セールの詳細と、狙い目の路線について解説します。

販売は12月15日まで！春の旅行を先取り

今回の「ANA SUPER VALUE SALE」の販売期間は、2025年12月10日（水）から12月15日（月）23:59までの6日間限定です。対象となる搭乗期間は、2026年2月1日（日）から5月18日（月）までと比較的長く設定されており、卒業旅行や春休みの帰省、春の行楽シーズンに合わせた利用が可能です。

特に、通常は運賃が高騰しやすい春のシーズンを、早期予約でお得に確保できるチャンスとなります。ただし、販売座席数には限りがあるため、希望の日程がある場合は早めのチェックが推奨されます。

那覇〜石垣5,000円、東京〜鹿児島8,000円など、全国各地が対象でお得に！

注目の運賃は、那覇〜石垣が片道5,000円から、東京（羽田）〜大阪（伊丹）・鹿児島・松山が片道8,000円から、東京（羽田）〜札幌が片道8,300円からなどが設定されています（税込・旅客施設使用料別）。対象方面は、北海道、東北、北陸、関西、中部、中四国、九州、沖縄など全国に及びます。

主な路線や便は限定されていますが、羽田発着の幹線だけでなく、地方路線もセール対象となっている場合があります。春の北海道スキーツアーや、沖縄での一足早い海開き、京都の桜シーズンなど、目的に合わせた多様なプランニングに活用できそうです。

主な対象路線と片道運賃

Webサイトの混雑と対象便の確認を

タイムセール期間中、特に終了間際の12月15日はアクセスが集中し、Webサイトに繋がりにくくなる可能性があります。ANA公式サイトでは、お早めの購入を呼びかけています。また、期間・路線・便によってはセール運賃の設定がない場合があるほか、運賃額に加え、利用する空港によっては「旅客施設使用料」が別途必要となります。予約時には総額を必ずご確認ください。



開催概要

ANA SUPER VALUE SALE（タイムセール）

販売期間：2025年12月10日（水）0:00 〜 12月15日（月）23:59

搭乗期間：2026年2月1日（日） 〜 5月18日（月）

対象方面：北海道・東北・北陸・関西・中部・中四国・九州・沖縄など（路線・便限定）

主な運賃：5,940円〜（対象路線・便による）

2月といえばまだまだ寒い時期ですが、今回のセールは新緑が美しい5月中旬までカバーしているのが大きな魅力です。暖かくなる春に向けて、お得な航空券で次の旅行計画を立ててみてはいかがけでしょうか。

（画像：ANA 公式Webサイト、PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）