halogenが、新曲「MOON」を12月10日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVと新たなアーティスト写真を公開した。

同楽曲は、大切な人にしか湧かない感情をバラードで優しく歌い上げた1曲。楽曲の前半は極めてシンプルなアレンジで小野汀太（Vo/Gt）の歌声が映える構成、後半はバンドの轟音の中でコーラスが響き渡るセクションがあるなど、halogenの幅広さが際立つアレンジとなっている。

1曲を通して“声”がフィーチャーされた楽曲となっており、小野による作詞作曲で、誰かに芽生えた強い気持ちを“忘れないように”、相手に“忘れられないように”という思いで書き上げられたという。

さらに、MVではバンド初のキャストを迎え制作。映像内では相手を思いながら手紙を書き続ける男性の日常を描写しており、言葉を選び、書き直し、積み重ねていく過程を追っている。

また、新アーティスト写真はクリエイティブを一新したものに。メンバーが20歳を迎えるこのタイミングで、少し大人な1枚に仕上がっている。

＜小野汀太 コメント＞

誰かを好きになったり、心を惹かれたり、憧れたりする。そんな誰かがいるだけで僕らはなんでも出来てしまう。大切な人を思う気持ちが生まれた瞬間について歌った曲です。君に芽生えたあの強い感情、君がいるだけでどれほど強くなれて弱くなれたのか、聴いてくれるあなたにとっての「君」を思い浮かべて聞いてほしいです。

（文＝リアルサウンド編集部）