年末フェスに新スポット誕生！ Ploom LOUNGEで限定コラボをゲット
日本たばこ産業（JT）は、12月27〜31日の期間に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される年越し音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25／26」、および12月26〜29日にインテックス大阪（大阪府大阪市）で開催される「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」に協賛し、会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE（プルーム・ラウンジ）」を出展する。
「COUNTDOWN JAPAN 25／26」と「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」の会場内に出展される「Ploom LOUNGE」では、20歳以上の喫煙者を対象に加熱式たばこ・紙巻たばこを愉しめる喫煙スペースを用意するとともに、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のテイスティングおよび販売を行う。
内部は、「AURA Stardust」をテーマに宇宙空間を旅しているかのような没入感を演出し、広がる宇宙に散りばめられた光の粒が訪れる人々をオーラのように包み込んで、唯一無二の一服体験へと誘う。
あわせて、「Ploom AURA」デバイスのユーザー、および会場で「Ploom AURA」デバイスを購入した人を対象に、会場ごとに異なるオリジナルのフロントパネルへの交換サービスを数量限定で提供する。各フェスそれぞれ4種ずつ計8枚の展開で、いずれも「Ploom LOUNGE」において手持ちのフロントパネルとの交換が可能になる。
●特別な空間で格別の一服体験
「COUNTDOWN JAPAN 25／26」と「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」の会場内に出展される「Ploom LOUNGE」では、20歳以上の喫煙者を対象に加熱式たばこ・紙巻たばこを愉しめる喫煙スペースを用意するとともに、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のテイスティングおよび販売を行う。
内部は、「AURA Stardust」をテーマに宇宙空間を旅しているかのような没入感を演出し、広がる宇宙に散りばめられた光の粒が訪れる人々をオーラのように包み込んで、唯一無二の一服体験へと誘う。
あわせて、「Ploom AURA」デバイスのユーザー、および会場で「Ploom AURA」デバイスを購入した人を対象に、会場ごとに異なるオリジナルのフロントパネルへの交換サービスを数量限定で提供する。各フェスそれぞれ4種ずつ計8枚の展開で、いずれも「Ploom LOUNGE」において手持ちのフロントパネルとの交換が可能になる。