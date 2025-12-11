U¡Ý20ÆüËÜÂåÉ½¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë»³¸ýÃÒ»á¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¡ÖÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï11Æü¡¢2027Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëFIFA U¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹U¡Ý20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢»³¸ýÃÒ»á¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤Ë¿û¸¶Âç²ð»á¡¢GK¥³¡¼¥Á¤Ë¹â¸¶¼÷¹¯»á¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤ËÂçÄÍ·ÄÊå»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß47ºÐ¤Î»³¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¤ä¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï2016Ç¯¤ËGÂçºå¤Î¶¯²½Éô¤Î¶¯²½Ã´Åö¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏGÂçºå¤ÎU¡Ý23¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ä¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£2021Ç¯¤«¤é¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ò8¾¡8Ê¬¤±22ÇÔ¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö32¡×¤Î19°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ2¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»³¸ý´ÆÆÄ¤Ï10·î31Æü»þÅÀ¤Ç2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¾ÅÆî¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ËU¡Ý20ÆüËÜÂåÉ½¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»³¸ý´ÆÆÄ¤ÏJFA¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤½¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ø¸¬µõ¤Ë¡Ù¡¢¡ØÃÏÆ»¤Ë¡Ù¡¢¡ØÂçÃÀ¤Ë¡Ù¡¢¡Ø·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡Ù¡£Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À®⾧¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥â¥Î¤ò°ú¤½Ð¤·¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å¥½¤¯¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿»ö¤Ë¤â³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
