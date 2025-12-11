BTSのV（ヴィ）がグローバルアンバサダーを務めるコスメブランド・TIRTIR（ティルティル）の新ビジュアル＆インタビューが公開。クールな眼差しでファンを魅了している。

【写真＆動画】①BTS Vの射抜くような眼差しにドキリTIRTIR新ビジュアル ②はにかむ表情が眩しいインタビュー ③④赤レザービジュで圧巻のオーラ放つ ⑤⑥色気溢れる黒レザー＆黒タンク

■BTS クールなビジュアル＆癒しのインタビュー動画公開

Vは黒のタンクトップに赤のレザージャケットを羽織って登場。机の上に沿うように前に伸ばした手には、宝石のような深い赤色のパッケージが印象的な「マスクフィットルビーメッシュクッション」を持っている。ハラリと落ちる前髪が片目を隠し、露わになった片方の瞳はカメラを真っ直ぐ射抜くように見つめる。クールな表情の奥に、どこかVらしい柔らかい温度がにじむビジュアルとなっている。

同時にインタビュー動画も公開。「アンバサダー任命時の気持ち」「撮影中の思い出」「自分で自信のあるところ」などの質問に、Vは落ち着いたトーンと優しい語り口で回答した。クールなビジュアルとのギャップに癒される内容だ。

SNSでは「“赤”がテテのカラーになりつつあるね」「めちゃくちゃかっこいい」「ため息しかでない」「優しい話し声にうっとり」「ビジュの強さと、インタビュー時のほんわかした空気感のギャップがたまらない」など、感嘆の声が寄せられている。

■BTS V赤レザージャケットで魅せる圧巻オーラ

■BTS V 黒レザー＆黒タンクトップ姿に漂う色気