

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月9日から10日の決算発表を経て11日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.5 ユークス <4334>

26年1月期の連結経常利益を従来予想の3億3800万円→2000万円(前期は1億6300万円)に94.1％下方修正し、一転して87.7％減益見通しとなった。



▲No.7 ベストワン <6577>

26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は600万円の赤字(前年同期は4800万円の黒字)に転落した。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<218A> リベラウェア 東Ｇ -19.56 12/10 1Q 赤拡

<5132> プラスゼロ 東Ｇ -19.09 12/10 本決算 43.16

<5032> エニーカラー 東Ｐ -18.46 12/10 上期 64.14

<1844> 大盛工業 東Ｓ -13.82 12/10 1Q -28.88

<4334> ユークス 東Ｓ -8.78 12/10 3Q 赤転



<2695> くら寿司 東Ｐ -7.62 12/10 本決算 -15.84

<6577> ベストワン 東Ｇ -6.35 12/10 1Q 赤転

<2923> サトウ食品 東Ｓ -4.36 12/10 上期 105.87

<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ -0.57 12/10 上期 0.32

<7196> Ｃａｓａ 東Ｓ -0.42 12/10 3Q 赤転



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

