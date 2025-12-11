―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月9日から10日の決算発表を経て11日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　ユークス <4334>
　26年1月期の連結経常利益を従来予想の3億3800万円→2000万円(前期は1億6300万円)に94.1％下方修正し、一転して87.7％減益見通しとなった。

▲No.7　ベストワン <6577>
　26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は600万円の赤字(前年同期は4800万円の黒字)に転落した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<218A> リベラウェア 　東Ｇ 　 -19.56 　 12/10　　　1Q　　　　赤拡
<5132> プラスゼロ 　　東Ｇ 　 -19.09 　 12/10　本決算　　　 43.16
<5032> エニーカラー 　東Ｐ 　 -18.46 　 12/10　　上期　　　 64.14
<1844> 大盛工業 　　　東Ｓ 　 -13.82 　 12/10　　　1Q　　　-28.88
<4334> ユークス 　　　東Ｓ　　 -8.78 　 12/10　　　3Q　　　　赤転

<2695> くら寿司 　　　東Ｐ　　 -7.62 　 12/10　本決算　　　-15.84
<6577> ベストワン 　　東Ｇ　　 -6.35 　 12/10　　　1Q　　　　赤転
<2923> サトウ食品 　　東Ｓ　　 -4.36 　 12/10　　上期　　　105.87
<2751> テンポスＨＤ 　東Ｓ　　 -0.57 　 12/10　　上期　　　　0.32
<7196> Ｃａｓａ 　　　東Ｓ　　 -0.42 　 12/10　　　3Q　　　　赤転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース