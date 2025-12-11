決算マイナス・インパクト銘柄・引け後 … リベラウェア、エニーカラー、くら寿司 (12月10日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月9日から10日の決算発表を経て11日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 ユークス <4334>
26年1月期の連結経常利益を従来予想の3億3800万円→2000万円(前期は1億6300万円)に94.1％下方修正し、一転して87.7％減益見通しとなった。
▲No.7 ベストワン <6577>
26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は600万円の赤字(前年同期は4800万円の黒字)に転落した。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<218A> リベラウェア 東Ｇ -19.56 12/10 1Q 赤拡
<5132> プラスゼロ 東Ｇ -19.09 12/10 本決算 43.16
<5032> エニーカラー 東Ｐ -18.46 12/10 上期 64.14
<1844> 大盛工業 東Ｓ -13.82 12/10 1Q -28.88
<4334> ユークス 東Ｓ -8.78 12/10 3Q 赤転
<2695> くら寿司 東Ｐ -7.62 12/10 本決算 -15.84
<6577> ベストワン 東Ｇ -6.35 12/10 1Q 赤転
<2923> サトウ食品 東Ｓ -4.36 12/10 上期 105.87
<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ -0.57 12/10 上期 0.32
<7196> Ｃａｓａ 東Ｓ -0.42 12/10 3Q 赤転
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース