

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月9日から10日の決算発表を経て11日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<5031> モイ 東Ｇ +34.48 12/10 3Q 53.00

<1433> ベステラ 東Ｐ +7.27 12/10 3Q 124.15

<4026> 神島化 東Ｓ +6.04 12/10 上期 17.72

<4599> ステムリム 東Ｇ +3.89 12/10 1Q 赤縮

<7064> ハウテレ 東Ｇ +2.95 12/10 3Q -35.73



<4441> トビラシステ 東Ｓ +2.84 12/10 本決算 -12.24

<7678> あさくま 東Ｓ +1.10 12/10 3Q 162.40

<7682> 浜木綿 東Ｓ +0.39 12/10 1Q 18.52



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

