¡¡¥¢¥¤¥¥åー¥Ö¥É¥·¥¹¥Æ¥à¥º <4495> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬12·î11ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤ËÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£26Ç¯6·î´ü¤Î¾å´üÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î17±ß¢ª18±ß¤ËÁý³Û¤·¡¢²¼´üÇÛÅö¤â½¾Íè·×²è¤Î17±ß¢ª18±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï36±ß(Á°´ü¤Ï34±ß)¤È¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×»Üºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸»ö¶È³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶ÈÅê»ñ¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¡¢Íø±×´Ô¸µºö¼Â»Ü¤Î£³¤Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Êñ³çÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë±þ¤¸¤¿°ÂÄêÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤ÊÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤ÎÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢º£´ü¤Î¶ÈÀÓ¿ÊÄ½¾õ¶·¤äÇÛÅöÀ¸þÅù¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤¿·ë²Ì¡¢2026 Ç¯£¶·î´ü¤ÎÃæ´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÁ°²óÍ½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ£±±ßÁýÇÛ¤Î£±³ôÅö¤¿¤ê18±ß¡¢´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÁ°²óÍ½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ£±±ßÁýÇÛ¤Î£±³ôÅö¤¿¤ê18±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2026 Ç¯£¶·î´ü¤Î£±³ôÅö¤¿¤ê¤ÎÇÛÅö¶â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ´ÖÇÛÅö 18 ±ß¤Ë´üËöÇÛÅö 18±ß¤ò²Ã¤¨¡¢Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï36 ±ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
