スリー・ディー・マトリックス <7777> [東証Ｇ] が12月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常損益は20.1億円の黒字(前年同期は7.9億円の赤字)に浮上し、通期計画の3.4億円に対する進捗率が581.5％とすでに上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常損益は16.6億円の赤字(前年同期は16.8億円の赤字)とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常損益は10.7億円の黒字(前年同期は0.1億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-12.0％→13.4％に急改善した。



株探ニュース

