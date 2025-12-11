酉島製作所 <6363> [東証Ｐ] が12月11日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の36億円→56億円(前期は40.6億円)に55.6％上方修正し、一転して37.7％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の36.5億円→56.5億円(前年同期は36億円)に54.7％増額し、増益率が1.3％増→56.7％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本公開買付けが買付予定価格で成立し、当社が保有するフジテック株式会社の全株式を売却した場合、2026年3月第3四半期に投資有価証券売却益2,805百万円として特別利益を計上する見込みであります。そのため、親会社株主に帰属する当期純利益は、2025年11月12日に公表した通期連結業績予想を大幅に上回る見込みとなりました。以上を踏まえ、通期連結業績予想を修正します。

