¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ï¤Ê¤¼¿À³Ê²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î3Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤¬¤Ê¤¼¿À³Ê²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¹Í»¡¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÇ®·ìÌ¡²è¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ø·ìÅý¥Á¡¼¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÅ¸³«¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤ÎµÕ¤ò¹Ô¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¡Ê¤«¤Þ¤É¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤Ï¡¢Êª¸ì½øÈ×¤Ç¤Ï¿å¤Î¸ÆµÛ¤ò½¤¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Éã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ø¥Ò¥Î¥«¥ß¿À³Ú¡Ù¤³¤½¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÆµÛ¤Î¸»Î®¤Ç¤¢¤ë¡ØÆü¤Î¸ÆµÛ¡Ù¤À¤È¸ç¤ë¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤Î¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¤ä¡¢¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤Î¶åÈø¤È¤¤¤¦·ìÅýÀßÄê¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤¬ÆÈ¼«¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆü¤Î¸ÆµÛ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤Û¤Ü¼ºÅÁ¤·¤¿µ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ãº¼£Ïº¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤½¤ì¤òÂÎ¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°Â°×¤Ê·ìÅý¤Î³ÐÀÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø±£¤µ¤ì¤¿°ä»º¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£Ãº¼£Ïº¤ÎÀèÁÄ¤ÏÆü¤Î¸ÆµÛ¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤È±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î½êºî¤È»×ÁÛ¤ò²ÈÅÁ¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¿¦¿Íµ»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÃ¯¤â¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãº¼£Ïº¤¬µ´»¦Ââ¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÉúÀþ¤ÎÄ¥¤êÊý¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¹ª¤ß¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÊª¸ì¤ÏÃº¼£Ïº¤Î½Ð¼«¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£15ºÐ¤ÎÈà¤ÏÃº¤òÇä¤Ã¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¤½¤³¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ãº¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤¿µ¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ïµ´¤Ë»´»¦¤µ¤ì¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿Ëå¡¦Ç©Æ¦»Ò¡Ê¤Í¤º¤³¡Ë¤â¤Þ¤¿µ´¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¾¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ê¤é¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢Ãº¼£Ïº¤ÏÂÑ¤¨È´¤¡¢Ëå¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹ÊýË¡¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°µ´¤Ø¤ÎÉü½²¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢Ãº¼£Ïº¤Ï¿åÃì¡¦ÉÚ²¬µÁÍ¦¡Ê¤È¤ß¤ª¤«¤®¤æ¤¦¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿å¤Î¸ÆµÛ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢µ´»¦Ââ¤ÎÁªÈ´»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ®·ìÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢»îÎý¤ò½Å¤Í¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãº¼£Ïº¤ÏÃì¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢²¼¸¹¤Îµ´¤«¤é¾å¸¹¤Îµ´¤Ø¤ÈÀï¤¤¤ò½Å¤Í¤ë¡£Ëè²ó¤¬À¸»à¤¹¤ì¤¹¤ì¤ÎÀï¤¤¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¶Ë¸Â¤Î¾õ¶·¤Ç¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ç®·ìÌ¡²è¤ÇÀµµÁ¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡Íø¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¤¡£ºîÃæ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Ãì¤¿¤Á¤Ï¡¢Á´°÷¤¬Ì¿¤òÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤¹¡£±êÃì¡¦Îû¹ö°É¼÷Ïº¡Ê¤ì¤ó¤´¤¯¤¤ç¤¦¤¸¤å¤í¤¦¡Ë¤ÏÌµ¸ÂÎó¼Ö¤Ç»¶¤ê¡¢´äÃì¡¦ÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¡Ê¤Ò¤á¤¸¤Þ¤®¤ç¤¦¤á¤¤¡Ë¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¤Î¤Þ¤ÞÀï¤¤È´¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÆ±ºî¤¬¶¯¤¯¿´¤òÂÇ¤ÄÍýÍ³¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃ±¤Ê¤ë¾ÃÌ×ÉÊ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤Ê¤¤ÅÀ¤À¤í¤¦¡£9¿Í¤ÎÃì¤ä¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ø¿À³Ê²½¡Ù¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¾¦¶ÈÅªÀ®¸ù¤Ë¤â¤¢¤ë¡£16Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢20Ç¯¤Ë´°·ë¤¹¤ë¤È¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯Ì¡²è»Ô¾ì¤ò°ìµ¤¤Ë³èÀ²½¤µ¤»¤¿¡£Ã±¹ÔËÜ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï20Ç¯¤ËÁá¤¯¤â1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤ÎÅþÃ£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¡ØONE PIECE¡Ù¤ò¾å²ó¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤¬¿Íµ¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¡¢19Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢20Ç¯¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ó¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÆ±ºî¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÑµÒ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¾¯Ç¯Ì¡²è¤é¤·¤¤Ç®·ìÍ×ÁÇ¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢°Â°×¤Ê¥Á¡¼¥È¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡£´¶Æ°Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò´Ý¤¯¼ý¤á¤Ê¤¤¡£Ãº¼£Ïº¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î±ÑÍº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëå¤òÇØÉé¤¤¡¢Åá¤ò°®¤ê¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÀï¤¤È´¤¤¤¿ÃºÇä¤ê¤Î¾¯Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¿Æ¤¬°ÎÂç¤À¤Ã¤¿¤«¤é¶¯¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤è¤ê¤â¡¢Èà¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¦´¶¤òÍ¶¤¦¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¶µ¤¨¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë°Õ»Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÍ¦µ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÀäË¾¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ¨¤òÀÞ¤é¤Ê¤¤Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½ª·èÀï¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢½é¸«¤Î´ÑµÒ¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤½¤³¤ËÇ®¤µ¤È´¶Æ°¤ò¸«½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¿¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¿ÀÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿®Ç°¤ò¶»¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤¬¸÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿Êª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë