À¤³¦ËÇ°×¤¬²áµîºÇ¹â¤Î35Ãû¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¤ÇÂ¸ºß´¶

¹ñÏ¢ËÇ°×³«È¯²ñµÄ¡ÊUNCTAD¡Ë¤Ï12·î9Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ç¯ËöÊó¹ð¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦ËÇ°×³Û¤¬Á°Ç¯ÈæÌó7¡óÁý¤Î35Ãû¥É¥ë¡ÊÌó5480Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤ä¥³¥¹¥È¾å¾º¡¢À¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤È¤¤¤Ã¤¿µÕÉ÷¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤Ëº£Ç¯¸åÈ¾¤ÏËÇ°×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤ÎÀ¤³¦¤ÎËÇ°×³Û¤ÏÁ°´üÈæ2¡¥5¡óÁý²Ã¤·¡¢ÊªÉÊËÇ°×¤¬Ìó2¡ó¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤¬4¡ó¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Âè4»ÍÈ¾´ü¤âÁý²Ã´ðÄ´¤ÏÂ³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¿¤ÓÎ¨¤Ï¤ä¤äÆß²½¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÊªÉÊËÇ°×³Û¤¬1Ãû5000²¯¥É¥ë¡ÊÌó235Ãû±ß¡Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤¬7500²¯¥É¥ë¡ÊÌó117Ãû±ß¡ËÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Ç¯´ÖÍ¢½Ð¤Ï9¡óÁý¤È¼çÍ×ÃÏ°è¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°èÆâ¼è°ú¤â10¡óÁý²Ã¤·¡¢ÃÏ°èÆâ¤Î·ë¤ÓÉÕ¤¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÊÌ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤Ê¤ê¡¢ÆîÊÆ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬À®Ä¹¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹Í¢½Ð¤Î³ÈÂç¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢¿·¶½¹ñ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬°ìÃÊ¤ÈÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¶ÈÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À½Â¤¶È¤¬·ÐºÑ¤Î¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤Ï¿¤Ó¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£Êó¹ð¤Ï¤Þ¤¿¡¢À¯¼£Åª¤Ë´Ø·¸¤¬¶á¤¤¹ñ¤äÃÏÍýÅª¤Ëµ÷Î¥¤Î¶á¤¤¹ñ¤È¤Î¼è°ú¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÆ°¤¤¬2025Ç¯¤Ë°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ê¡¢ËÇ°×¤ÎÎ®¤ì¤¬¤½¤¦¤·¤¿¹ñ¡¹¤Ø¤È°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÏÀ¤³¦¤ÎËÇ°×¹½Â¤¤ËºÆÊÔ¤òÂ¥¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
UNCTAD¤Ï¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®·¹¸þ¤äºÄÌ³ÉéÃ´¤ÎÁýÂç¡¢ËÇ°×¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤¬Â³¤¯¤³¤È¤«¤é¡¢2026Ç¯¤ÎÀ¤³¦ËÇ°×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤ÏÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬»Ä¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë