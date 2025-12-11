BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（不定期、後10・00）が9日に放送され、巨人の岸田行倫捕手（29）と泉口友汰内野手（26）がゲスト出演。プロ2年目の今季、巨人では坂本勇人以来6年ぶりとなる打率3割を達成した泉口が広島・小園海斗内野手（25）とのし烈な首位打者争いを振り返った。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（57）、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めており、今季特に奮闘が目立った2人がスタジオに招かれた。

シーズン終盤まで小園と抜きつ抜かれつのデッドヒートだった首位打者争いをVTRで取り上げ、その後に感想を聞かれた泉口。

まずは今季飛躍した要因について岡本和真内野手（29）の自主トレーニングに参加させてもらったことを挙げて「凄くトレーニングをされてて。後半になっていくと思ったようなスイングができなくなってくるのは去年のシーズンで感じたので体が大事なんだな、と。1年間シーズン中もトレーニングを続けることで自分のパフォーマンスを出しやすい状態を長く保つことができたっていうのは一つ要因ではあるのかなと思ってます」と振り返った。

そして、泉口が安打してもそれ以上に安打を量産する小園について宮崎が「もう打つな！と思って私は見てたんですけど、ファンは。ご本人はどんな感じで見守ってたのかなと思って」と口にすると、泉口も「打つな！と思ってました」と苦笑いで本音をぶっちゃけ。

スタジオが爆笑に包まれ、三村が「タイトル届きそうだった」と悔やむと、泉口も「そうですね…。その分、自分が打てばいいんですけど…ただジャイアンツ戦でメチャクチャ打たれた…」と苦笑いで振り返った。

この瞬間、隣に座る岸田は目をつぶり、天をあおぐしぐさ。確かに小園の今季巨人戦は打率.350（103打数36安打）、2本塁打、16打点と好成績で、特に泉口が打率.298、小園が同.296で迎えた9月9日からの3連戦（東京D）では巨人投手陣が3試合全てで小園に初回先制打を許すなど13打数7安打、1本塁打、3打点と打たれて小園の打率が.303となり、この時点で.298だった泉口を逆転して最終的に初の首位打者に輝いたのだった。

泉口の告白に宮崎は「ちょっと！岸田選手！」とクレーム。マスクをかぶり続けていた岸田にとって小園は報徳学園の4年後輩とあって「ほんと打席入ってきた時“もうやめてくれ！”と。“もう打ちすぎやぞ！”と」とマスク越しに“ささやき作戦”を仕掛けていたことを明かしながら「正直、結構謝ってます」と小園に打たれる度に泉口に謝罪していたと明かしていた。