お笑い芸人の永野（51）、子役の永尾柚乃（9）が11日に都内で行われた「2025 第38回 小学館DIMEトレンド大賞発表・贈賞式」に出席し、「ベストキャラクター賞」を受賞した。

永野はレギュラー番組10本。映画監督にも初挑戦し、再ブレイクの1年となった。同賞受賞を「ありがたくてワクワクドキドキ“ワクドキです”」と喜び「今日のために白髪も染めてきました」とジョークを交え、会場の笑いを誘った。

今年1年を回顧し「仁義の1年」と表現。「人とのつながりか仁義。やっぱり筋だと教えてもらいました」とうなずいた。

最近のマイブームは「小学館」と主催にアピール。「マスコミが好き。あとは“ヤフコメ”も好きですね」と愛嬌を振りまいた。来年は「見るだけじゃなくて登録して“ヤフコメ”に、良いねとかバットとかつけたい。意外と裏アカがないので、裏アカを作りたい」と意気込む。「陰謀論とか芸能の裏とかを見たい」と視野を広げていく。

イベントでは永尾の「“永野&永尾”でラッセンをやりたい」というお願いにより、豪華コラボが実現。ギャグをふたりで披露すると、会場からは大きな拍手が沸き起こり、大盛り上がりだった。

ビジネスからエンターテインメントまで、幅広いジャンルでその年のトレンドを映し出すような注目賞品、ヒット商品、先見性のある賞品を選出する同賞。本年は映画「国宝」が大賞を受賞した。