その年のトレンドを映し出すような注目商品、ヒット商品、先見性のある商品などを選出する「第38回 小学館DIMEトレンド大賞発表・贈賞式」が11日に都内で行われ、受賞作品、受賞者が発表された。

ビジネスからエンターテインメントまで、幅広いジャンルでその年のトレンドを映し出すようなものや人物を選出する同賞。本年は6部門で3作品ずつの計18品が選出され、大賞も発表された。

「グルメ・フード部門賞」は、年齢性別問わず大人気の「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」や福岡・北九州発祥の「資さんうどん」などが受賞。人々の心に響いた「エンタメ部門賞」で選出された映画「国宝」は、歴代邦画実写の興行収入における最高記録を達成し、日本文化の普及にも大いに貢献。「トレンド大賞」にも輝いた。

製品や作品の他に、読者と編集部が独自に選出した「特別賞」に「大阪・関西万博」が選出。めざましい活躍で注目を集めた人物に贈られる「話題の人物賞」を俳優の横浜流星、「ベストアーティスト賞」を＆TEAM、「ベストキャラクター賞」を子役の永尾柚乃、お笑い芸人の永野が受賞した。