俳優の横浜流星（29）が11日に都内で行われた「2025 第38回 小学館DIMEトレンド大賞発表・贈賞式」に出席し、「話題の人物賞」を受賞。出演した映画「国宝」は「大賞」に輝いた。

2019年の「ベストキャラクター賞」から6年越しの受賞。「素敵な賞をいただき、光栄」と喜びをかみしめた。大活躍の1年を「非常に濃くて駆け抜けた1年」と回顧し「20代が今年で最後。役者としてまだ未熟ですが、役者として第1章が完結したような感覚。地に足つけて突き進んでいけたらな」と、俳優人生の“第2章”での日本映画発展への貢献を誓った。

助演を務めた吉沢亮主演映画「国宝」が「大賞」を受賞。「吉沢亮くんと共に一年半以上、切磋琢磨（せっさたくま）して彼の姿を一番近くで見ていたからこそ、“助演として支えられれば”という思いで現場に臨んでいました」と撮影を振り返った横浜。昨今の“映画館離れ”に触れながらも「映画が公開して本当にたくさんの方々が映画館に足を運んでくださり、心より感謝しています。日本の伝統芸能みたいな対象と作品が、こんなにも広がりを見せて、非常に日本人として誇らしい気持ちでおります」と胸をなでおろした。

ビジネスからエンターテインメントまで、幅広いジャンルでその年のトレンドを映し出すような注目賞品、ヒット商品、先見性のある賞品を選出する同賞。「特別賞」、めざましい活躍で注目を集めた人物に贈られる「話題の人物賞」「ベストアーティスト賞」「ベストキャラクター賞」も合わせて発表された。