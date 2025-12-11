俳優の横浜流星（29）が11日に都内で行われた「2025 第38回 小学館DIMEトレンド大賞発表・贈賞式」に出席し、「話題の人物賞」を受賞した。

凜としたブラックコーデで登場。19年、「ベストキャラクター賞」を受賞していて「6年越しに素敵な賞をいただき、光栄」と喜びを伝えた。

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では主人公・主人公の蔦屋重三郎を好演。「名のある歴史の人物に比べて資料が少ないので、脚本家の先生が作った世界で生きることを信じて突き進むことが自分の中で一番大事だと思っていた」という。撮影は、大変さよりも学びを得た経験となったようだ。

大活躍の1年を「非常に濃くて駆け抜けた1年」と回顧。「20代が今年で最後。役者としてまだ未熟ですが、役者として第1章が完結したような感覚」とうなずく。

今後も「地に足つけて突き進んでいけたらな」と向上心を忘れず、 俳優人生の“第2章”も日本映画発展への貢献を誓う。「後輩や才能のある人が溢れていると思うので、すくい取って輝かせていかせられたらいいなと思う。自分の頭の中にも世の中に残したいものがあるので、届けられるように精進します」と力を込めた。

演技だけでなく、来年は「プロデューサー業にも挑戦したい」という。高校の同級生と本を出版したようで「その小説を映画化させられるように来年動けたらいいなと思います」と語った。

ビジネスからエンターテインメントまで、幅広いジャンルでその年のトレンドを映し出すような注目賞品、ヒット商品、先見性のある賞品を選出する同賞。「特別賞」、めざましい活躍で注目を集めた人物に贈られる「話題の人物賞」「ベストアーティスト賞」「ベストキャラクター賞」も合わせて発表された。本年の大賞は、歴代邦画実写の興行収入における最高記録を達成した映画「国宝」が受賞した。