9歳・永尾柚乃、永野と“全力ラッセン”「うれしい」 “立ち位置指導”も
俳優の永尾柚乃（9）とお笑い芸人の永野（51）が11日、都内で行われた『第37回 小学館 DIMEトレンド大賞2025 発表・贈賞式』に出席。ベストキャラクター賞を受賞した。
【動画】永尾柚乃＆永野、“全力ラッセン”を披露
永尾と永野は、2人そろって登場。トロフィーを受け取った永尾は「感謝です。ありがたい1年です。今回の賞もそうですが、すごく楽しくて、面白くて、ワクワクドキドキな日もあって、本当にありがたい1年でした」とあいさつ。「来年もすごく楽しいだろうと思います。ドラマや映画いろんな役もやりたいですし、バラエティーもイベントもいろいろやりたいなと思います」と向上心を見せた。
さらに、永野は「永野＆永尾で、ご縁を感じまして、ラッセンをやりたいなと」と提案。トロフィーを預け、永野とともに全力で“ラッセン”をやり切り、大きな拍手が送られた。「永野さんとのセッション、感謝しています。すごくうれしいです」と喜びをかみしめていた。
また、贈賞式では9歳の永尾が、51歳の永野に立ち位置を始動する場面も。フォトセッションの際には永野が身長を合わせる気遣いを見せるなど、息ぴったりだった。
同賞は、ビジネスからエンターテインメントまで幅広いジャンルにわたって、その年のトレンドを映し出すような注目商品、ヒット商品、先見性のあるものに送られる。『DIME』本誌とWEBメディア『＠DIME』で読者からの投票を募り、4万5000以上の投票があった。それをもとに編集部員による一次選考、選考委員の玉川徹氏、ヒャダイン氏、市川紗椰氏、DIME編集長・石崎寛明氏（※崎＝たつさき）による最終選考にて賞を決定している。
贈賞式には、横浜流星、&TEAM、永野、永尾柚乃、ミャクミャクが出席した。
■各賞一覧（受賞商品／企業名、★が金賞）
【日用品部門】
株式会社空調服「空調服」
コクヨ株式会社「大人のやる気ペン」
株式会社良品計画 無印良品「トッピングカップ付き ランチカプセル」
【レジャー・リテール部門】
ジャパネットホールディングス「長崎スタジアムシティ」
株式会社ジャパンエンターテイメント「JUNGLIA OKINAWA」
星野リゾート「LUCCY 尾瀬鳩侍 by 星野リゾート」
【グルメ・フード部門】
株式会社カシュカシュ「七宝麻辣湯」
キリンビール株式会社「キリン本格醸造 ノンアルコール ラガーゼロ」
株式会社資さん「資さんうどん」
【プロダクト部門】
ケルヒャージャパン株式会社「DC Handy Compact」
株式会社バンダイ「Tamagotchi Paradise」
本田技研工業株式会社「PRELUDE」
【ライフデザイン部門】
ウーブン・バイ・トヨタ株式会社「Toyota Woven City」
KDDI株式会社「au Starlink Direct」
Mysurance株式会社「推し活キャンセル保険＜国内遠征版・海外遠征版＞」
【エンタメ部門】
映画「国宝」製作委員会『国宝』
大創出版「DAISO オリジナルトレーディングカード蟲神器」
『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』
【話題の人物賞】
横浜流星
【ベストアーティスト賞】
&TEAM
【ベストキャラクター賞】
永野、永尾柚乃
【特別賞】
大阪・関西万博
【動画】永尾柚乃＆永野、“全力ラッセン”を披露
永尾と永野は、2人そろって登場。トロフィーを受け取った永尾は「感謝です。ありがたい1年です。今回の賞もそうですが、すごく楽しくて、面白くて、ワクワクドキドキな日もあって、本当にありがたい1年でした」とあいさつ。「来年もすごく楽しいだろうと思います。ドラマや映画いろんな役もやりたいですし、バラエティーもイベントもいろいろやりたいなと思います」と向上心を見せた。
また、贈賞式では9歳の永尾が、51歳の永野に立ち位置を始動する場面も。フォトセッションの際には永野が身長を合わせる気遣いを見せるなど、息ぴったりだった。
同賞は、ビジネスからエンターテインメントまで幅広いジャンルにわたって、その年のトレンドを映し出すような注目商品、ヒット商品、先見性のあるものに送られる。『DIME』本誌とWEBメディア『＠DIME』で読者からの投票を募り、4万5000以上の投票があった。それをもとに編集部員による一次選考、選考委員の玉川徹氏、ヒャダイン氏、市川紗椰氏、DIME編集長・石崎寛明氏（※崎＝たつさき）による最終選考にて賞を決定している。
贈賞式には、横浜流星、&TEAM、永野、永尾柚乃、ミャクミャクが出席した。
■各賞一覧（受賞商品／企業名、★が金賞）
【日用品部門】
株式会社空調服「空調服」
コクヨ株式会社「大人のやる気ペン」
株式会社良品計画 無印良品「トッピングカップ付き ランチカプセル」
【レジャー・リテール部門】
ジャパネットホールディングス「長崎スタジアムシティ」
株式会社ジャパンエンターテイメント「JUNGLIA OKINAWA」
星野リゾート「LUCCY 尾瀬鳩侍 by 星野リゾート」
【グルメ・フード部門】
株式会社カシュカシュ「七宝麻辣湯」
キリンビール株式会社「キリン本格醸造 ノンアルコール ラガーゼロ」
株式会社資さん「資さんうどん」
【プロダクト部門】
ケルヒャージャパン株式会社「DC Handy Compact」
株式会社バンダイ「Tamagotchi Paradise」
本田技研工業株式会社「PRELUDE」
【ライフデザイン部門】
ウーブン・バイ・トヨタ株式会社「Toyota Woven City」
KDDI株式会社「au Starlink Direct」
Mysurance株式会社「推し活キャンセル保険＜国内遠征版・海外遠征版＞」
【エンタメ部門】
映画「国宝」製作委員会『国宝』
大創出版「DAISO オリジナルトレーディングカード蟲神器」
『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』
【話題の人物賞】
横浜流星
【ベストアーティスト賞】
&TEAM
【ベストキャラクター賞】
永野、永尾柚乃
【特別賞】
大阪・関西万博