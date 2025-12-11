オリックスが11日、来季の新外国人選手として、前レイズのボブ・シーモア内野手（27）との契約合意を発表した。

一塁手で、今季3Aで30本塁打を記録した長距離砲。メジャーでは今季26試合で打率・205、1本塁打、5打点を記録した。チームは今季ともに新加入だったディアスが2本塁打、オリバレスが本塁打なしに終わり、既に退団が決定。助っ人で20本塁打に到達したのは18年のロメロ（25本）が最後となっており、圧倒的なパワーを誇る新助っ人に本塁打量産への期待がかかる。

新助っ人は球団を通じて「このような素晴らしい機会をくださったオリックス球団に、感謝してもしきれません。私も妻も、日本でのこの機会をとても楽しみにしています。オリックスが長年築いてきた成功を継続できるよう、貢献できればと思っています。戦う準備はできています。Go Buffaloes！！」とコメントした。

◇ボブ・シーモア 1998年10月7日生まれ、米イリノイ州出身の27歳。ウェークフォレスト大から21年ドラフト13巡目（全体401番目）でレイズと契約。25年8月15日のジャイアンツ戦でメジャーデビューし、通算26試合で打率・205、1本塁打、5打点。今季の傘下3Aでは105試合で30本塁打。1メートル90、113キロ。右投げ左打ち。