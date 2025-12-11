&TEAM・TAKI、贈賞式で“無茶ぶり” 欠席メンバーのモノマネ披露「まるでいるみたい」
9人組グローバルグループ・＆TEAM（エンティーム）が11日、都内で行われた『第37回 小学館 DIMEトレンド大賞2025 発表・贈賞式』に出席。ベストアーティスト賞を受賞した。
【写真】似てる？Kの物まね中のTAKI
メンバーを代表し、FUMAは「今年活躍したすてきな方たちと並ぶことができて、光栄です」と喜びのコメント。「実感がわいていないですが、いつも応援してくださるLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）のおかげだと思っています」と感謝を伝え、「これからも一生懸命活動に励みたいと思います」と意気込んだ。
この日は、出席がかなわなかったKとJOからビデオメッセージが送られた。映像内でKとJOは、TAKIにメンバーのショートモノマネをリクエスト。TAKIは一歩前に出て、「シイタケを持つも名前もわからなくて笑ってごまかすJOくん」「スケジュールを聞くも、聞いていなくて、もう1回確認するKヒョン」を披露した。
会場は温かい拍手でたたえ、YUMAは「まるでここにKとJOがいるみたい。ディティールも完璧」と大絶賛だった。
同賞は、ビジネスからエンターテインメントまで幅広いジャンルにわたって、その年のトレンドを映し出すような注目商品、ヒット商品、先見性のあるものに送られる。『DIME』本誌とWEBメディア『＠DIME』で読者からの投票を募り、4万5000以上の投票があった。それをもとに編集部員による一次選考、選考委員の玉川徹氏、ヒャダイン氏、市川紗椰氏、DIME編集長・石崎寛明氏（※崎＝たつさき）による最終選考にて賞を決定している。
贈賞式には、横浜流星、&TEAM、永野、永尾柚乃、ミャクミャクが出席した。
■各賞一覧（受賞商品／企業名、★が金賞）
【日用品部門】
株式会社空調服「空調服」
コクヨ株式会社「大人のやる気ペン」
株式会社良品計画 無印良品「トッピングカップ付き ランチカプセル」
【レジャー・リテール部門】
ジャパネットホールディングス「長崎スタジアムシティ」
株式会社ジャパンエンターテイメント「JUNGLIA OKINAWA」
星野リゾート「LUCCY 尾瀬鳩侍 by 星野リゾート」
【グルメ・フード部門】
株式会社カシュカシュ「七宝麻辣湯」
キリンビール株式会社「キリン本格醸造 ノンアルコール ラガーゼロ」
株式会社資さん「資さんうどん」
【プロダクト部門】
ケルヒャージャパン株式会社「DC Handy Compact」
株式会社バンダイ「Tamagotchi Paradise」
本田技研工業株式会社「PRELUDE」
【ライフデザイン部門】
ウーブン・バイ・トヨタ株式会社「Toyota Woven City」
KDDI株式会社「au Starlink Direct」
Mysurance株式会社「推し活キャンセル保険＜国内遠征版・海外遠征版＞」
【エンタメ部門】
映画「国宝」製作委員会『国宝』
大創出版「DAISO オリジナルトレーディングカード蟲神器」
『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』
【話題の人物賞】
横浜流星
【ベストアーティスト賞】
&TEAM
【ベストキャラクター賞】
永野、永尾柚乃
【特別賞】
大阪・関西万博
