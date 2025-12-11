仲間との作業中に、勤務中に･･･日常の中で突然 “救命率が極めて低い事案”に遭遇した男性たち。

【写真を見る】「どうした？」突然姿を消した仲間…瞳孔は開き、脈もなく草原に倒れていた 心臓が止まった後 運命を分けた“5分” 熊本

とっさの判断で命を救った彼らには、共通点がありました。

草刈り中に 仲間が･･･

8月、熊本県南小国町の住民たちが牧野で草刈りをしていました。すると突然、70代の男性の姿が見えなくなりました。

「どうしたのかな？」

近くにいた1人が後ろを振り返ると、男性は心肺停止の状態で草原に倒れていたのです。

表彰された 帆足末春さん「初めての経験ですので、びっくりしましたよ。目は瞳孔がどんどん開いてきているし、心臓は止まってる。脈は動いてない」

地区の顔なじみである帆足末春さん（74）、後藤健吾さん（71）、村野喜美男さん（66）の3人は、119番通報して現場の映像を伝え、救急隊が到着するまでの約20分間、男性に心肺蘇生を施しました。

帆足さん「すかさず『心臓マッサージが良いのではないか』と、3人で連係プレーをした」

男性はその後、心拍が再開し、後遺症もなく退院したということです。

「当時は自分で何をしたか分からないくらい一生懸命でした」と、村野さんは振り返ります。

ドクターヘリがゴルフ場に “緊急着陸”

産山村では今年9月、ゴルフ場でプレー中の70代の男性が倒れて心肺停止となりました。

そこにゴルフ場の職員たちが駆け付けました。

さらに、施設側はゴルフプレーを中断させ、コース内にドクターヘリを緊急着陸させることも決断しました。

阿蘇やまなみリゾートホテル＆ゴルフ倶楽部 志賀幸雄支配人「現場に行くまでの過程では、恐怖心みたいなものが正直あります。もし措置をしても、亡くなられたらどうしようとか、いろんな思いが頭をよぎって。でも、できる限りのことを精一杯しようと思った」

男性は心肺蘇生やAEDにより心拍が再開し、5日後に後遺症なく退院しました。

「助かってよかった」

あの時、プレー中断に快く応じたゴルファーから、そんな言葉をもらったこともありました。



志賀支配人は「私たち市民が救えるべき命を少しでもサポートできれば、それが何より」と、ひと安心した様子です。

「5分」で運命が分かれる

阿蘇広域消防本部は、この2件の人命救助について、3人とゴルフ場にそれぞれ感謝状を贈りました。

心肺停止状態から社会復帰まで至るケースは「極めて少ない」と語ります。

阿蘇広域消防本部の職員「心臓が止まってから血液が脳に行かなくなると、3～5分で脳の細胞にダメージが残り、救命できても後遺症が残ることになります」

119番通報から消防の到着まで、平均時間は約10分。心肺停止した人の運命を分けるのは、第一発見者の行動です。

消防庁の統計では、2023年の心肺停止事案で、目撃者の市民に心肺蘇生されなかった場合の社会復帰率は3.4％。

一方で心肺蘇生された場合の社会復帰率は10％と、その可能性は2.9倍に上昇します。

2組の共通点

帆足さんと後藤さんは旅館業（黒川温泉）を営んでいて、ゴルフ場の志賀支配人も、心肺蘇生法の講習を受けた経験がありました。

消防は「胸骨圧迫やAEDの使用は、誰もが学び、実践できる技術」と訴えます。

「その一歩が、家族や友人、地域の仲間の命を救うことにつながります」