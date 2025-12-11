ドジャースのフレディ・フリーマン選手が日本時間11日、自身のインスタグラムのストーリーズで一人黙々とトレーニングに励む動画を公開しました。

その動画は、フリーマン選手がトレーニングルームとみられる場所で右足を大きく前に踏み出し、重心を落とした姿勢を取っているところから始まります。そしてその姿勢を維持したまま、頭上まで持ち上げたメディシンボールを自身の右側に力強くたたきつける動作を繰り返します。

しかも前に出された右足のつま先はウエイトの上に置かれており、バランスを取ることがより難しい状態であることがわかります。フリーマン選手も姿勢を崩さないよう歯を食いしばる様子も映されています。

フリーマン選手はこれまでインスタグラムでは頻繁に自身やチームの活躍を伝える投稿や家族写真を公開していました。中でも家族写真のフリーマン選手はいつも優しい笑顔を浮かべています。今回はそれとは対照的に、バットもグローブも持たず、険しい表情で一人黙々とトレーニングを行う姿が公開されています。