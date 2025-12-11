俳優横浜流星（29）が11日、「2025 第38回小学館DIMEトレンド大賞」話題の人物賞を受賞し、都内で贈賞式に出席した。

2025年のトレンドをつくり、めざましい活躍で注目を集めた人物に贈られる賞。19年には同賞のベストキャラクター賞を受賞しており、「6年越しにすてきな賞をいただけて光栄に思います」と喜びを語った。

大ヒット映画「国宝」は、同賞の大賞に輝いた。「自分はあくまでも作品の一部。吉沢（亮）くんと1年半以上切磋琢磨（せっさたくま）して、彼の姿を一番近くで見てきたからこそ、助演としてしっかり支えたいという思いで臨んだ」としつつ「昨今動画配信サービスが充実する中で映画離れを感じていたけど、本当にたくさんの方々が映画館に足を運んでくださって感謝しておりますし、伝統芸能を題材とした作品がここまで広がりを見せて、日本人として誇らしい気持ちです」と晴れやかに語った。

今年1年を振り返り「濃くて駆け抜けた1年。大河ドラマも終えて、20代も最後で、役者としての第1章が完結した感覚です」と語った。続けて「来年も変わらず地に足を着けて突き進みたい。映画人として、日本映画を盛り上げて行けるように、責任を持って1つ1つ丁寧に取り組んでいきたい」と意気込んだ。