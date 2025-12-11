¡Ú°ËÅì¶¥ÎØ¡¦£Ç·ÄØ¾ÞÁèÃ¥Àï¡ÛÃÏ¸µ´üÂÔ¤ÎÆ»¾ì¹¸µ¬¤Ï°ìÍ½¶ìÀï¤Ë¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤ÇÆóÍ½¤ÏÊ³µ¯¡ª
¡¡°ËÅì¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡ÄØ¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±£±Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡Æ»¾ì¹¸µ¬¡Ê£²£¸¡áÀÅ²¬¡Ë¤Î°ìÍ½£¶£Ò¤ÏÂçÀÐ·õ»Î¡½ÂçÌÚ²íÌé¤ò½¾¤¨ÃÏ¸µ¥é¥¤¥ó¤ÎÀèÆ¬¤Ç¼«ÎÏÀï¡£¡Ö¤¢¤Ã¤»¤ó¤¬½Ð¤¿¤È¤¤«¤é¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£Ä´»Ò¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·£²¾ì½êÁ°¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¼Ö¤â¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤ÈÀïÁ°¤Ï¼«¿®¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡½¡½¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÊÌÀþ¤ò¼¹Ù¹¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê»Å³Ý¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¤òÆ§¤ó¤Ç£·ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡££²³Ñ¤Þ¤¯¤ê¤ÇÁ°ÃÄ¤ËÇ÷¤ë¤â£´Ãå¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£µÃå¤ÎÂçÀÐ¤È¤È¤â¤ËÆóÍ½¤Î¸¢Íø¤Ï¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¡¹¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤·Àè¹Ô¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÚ¤Ã¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¤È¤³¤í¤òÃ¡¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£°ðµÈ¡ÊÍªÂç¡Ë¤µ¤ó¤È¤ÎÀÜ¿¨¤â¤¢¤ê¹ß¤ê¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³°ËÅì¤ÏºòÇ¯£³·î¤Î£Ç··è¾¡¤ÇÉ÷¤òÀÚ¤ê¡¢´äËÜ½Ó²ð¤Î£Ö¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö²¿²ó¤â£±Ãå¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ë¥Ð¥ó¥¯¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£ÎÏ¤µ¤¨½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ÐÆóÍ½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½à·è¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·è¾¡¤Ç¤â¹¥¾¡Éé¤¬²ÄÇ½¤ÊÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿°ìÍ½¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡¢ÆóÍ½¤Ï²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤ë¡ª